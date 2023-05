Por Luis Carranza Torres* y Carlos Krauth**

Que nuestra sociedad está crispada, por motivos varios, es un hecho palpable en la calle todos los días.

Se dice que la pandemia ha exacerbado ciertos problemas sicólogos que siempre estuvieron ahí. Otro factor resulta la seguidilla de malas políticas económicas y la pauperización social, así como el divorcio que tienen con la realidad ciertos actores públicos, más preocupados en el interés propio que en el bien común.

El crimen del colectivero Daniel Barrientos en la madrugada del 3 de abril pasado, en La Matanza, volvió a poner en la discusión pública no solo el tema de la inseguridad, sino, al decir de la página digital de Todo Noticias, “la percepción generalizada de que existe una brecha enorme entre la dirigencia política y la vida real del ciudadano de a pie”.

Abonan eso con los resultados de un estudio de opinión pública elaborado por la Universidad de San Andrés la pasada semana y que revela que “apenas un 9% de los encuestados está satisfecho con la marcha de las cosas en la Argentina. Visto en clave negativa: el 89% de las personas consultadas se manifiesta insatisfecho con el presente del país”.

El chofer asesinado tenía 65 años, le faltaba solo un mes para jubilarse, vivía en González Catán y había trabajado por casi 30 años en la empresa que controla la Línea 620, siendo uno de los más antiguos, experimentados y queridos choferes de tal línea.

Por su muerte y en demanda de mayor seguridad para quienes trabajan en los colectivos, choferes de unas 86 líneas, declararon la huelga y cortaron la avenida Brigadier Juan Manuel de Rosas, en su intersección con General Paz.

Cuando el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni llegó al lugar fue atacado a golpes de puño y a piedrazos en una violenta escena, debiendo ser sacada por la Policía de la Ciudad.

Como nos dijo un analista político de Capital Federal: “Tenemos una dirigencia que no solo no hace bien su trabajo, sino que tampoco puede prever las consecuencias de esa ineficiencia. Siempre se creyó que el desborde social vendría por el lado económico y fue al final por el de la seguridad. Si se tomaran el trabajo de ver ciertas encuestas sobre por qué la gente se va del país verían que la inseguridad marcha pareja con las razones económicas. Otra nuestra que no hacen los deberes ni para su propia supervivencia política”.

No ayudó a la tranquilidad pública, lo que se difundió también por algunas redes, sobre los pocos o nulos antecedentes en materia de seguridad de funcionarios de alto nivel en dicha área. Se trataría, porque no nos consta, según esas publicaciones, de puestos logrados por afinidad política más que por conocimiento en el tema.

La agresión al ministro Berni es repudiable como toda muestra de violencia. Tanto, como las desafortunadas declaraciones de pretender mostrar un crimen común que provocó la muerte de un trabajador, como una oscura conspiración política. Según nuestras fuentes judiciales, ocurren entre tres y cuatro muertes de este tipo por semana en el conourbano bonaerense.

En igual sentido, también es lamentable la sobre actuación al detener a los dos choferes culpables de los golpes, como si se tratara de sicarios del narcotráfico o terroristas.

Para colmo, lo filman dejando en evidencia que se ejerció una fuerza desproporcionada para detener a quien solo era un trabajador en un hogar de clase media que no se resistió ni mínimamente a la detención.

Pese a ello se lo hizo salir de su casa y se lo echó al suelo e inmovilizó con uso de la fuerza mientras lo esposaban.

Tampoco ayuda a la percepción pública que todo el procedimiento fuera llevado a cabo por una policía cuyo jefe es precisamente a quien habían golpeado.

Para abonar las críticas de quienes dicen que todo era una puesta en escena, se los termina liberando a ambos choferes luego de decretarse una huelga de colectivos y al efecto de levantar la misma, sin cumplir con otro acto que tomarles declaración como imputados. ¿No podía solo citárselos como ocurre en cualquier hecho de lesiones leves?

La gente está crispada, es cierto. Y lo más preocupante que quienes deben llevar tranquilidad, parece que actúan en sentido contrario.

En cualquier encuesta de opinión, el tema de la seguridad es una de las cuestiones que ocupan los primeros lugares en las preocupaciones de los argentinos.

Se trata de una función básica e irrenunciable del Estado, que, sin embargo, no parece cumplirse, según cualquier sondeo que se lleve a cabo. El auge de los sistemas de seguridad privada es una muestra de esa falta de respuestas, una modalidad que ya no se reduce a instalaciones fabriles o grandes superficies comerciales sino que abarca en un porcentaje cada vez mayor presencia con casillas en barrios o grupos de vecinos que la contratan para una determinada zona.

Aun cuando logre algún resultado puntual, no es lo deseable ni, mucho menos, soluciona el problema global de la sociedad. Si ésta es “sana” en la materia, la actuación privada se reduce al interior de lugares igualmente particulares y no “comparte la calle” con la actuación de las fuerzas públicas. O, peor aún, se erige en una forma tácitamente aceptada de salvar las deficiencias de estas últimas.

Ocurre muchas veces la paradoja de un Estado que lleva a cabo funciones por demás accesorias, como explotar minas de carbón, o llevar a delante de forma muy deficitaria cuestiones como la aviación comercial, cuando en sus misiones esenciales (educación, salud, seguridad) se asiste a una privatización de hecho en grandes sectores de la población.

Tampoco ayudan a la mejor seguridad las discusiones bizantinas entre “mano dura” y “garantismo”, como si la complejidad del rubro pudiera ser reducida a blanco y negro. Otro de los lugares comunes es las soluciones mágicas de “poner más policía en la calle”, sin atender a la calidad de sus agentes. Tampoco, mostrar que se entregan patrulleros como si fuera un avance, cuando en realidad eso sólo reemplaza la flota que ha quedado fuera de servicio por motivos varios; o incrementar el gasto sin tener en consideración la calidad y la eficiencia en la aplicación de tales fondos.

Es que mejorar los indicadores de seguridad no depende sólo de aumentar el presupuesto sino de muchos otros factores, entre ellos, contar con fuerzas de seguridad sólidas y eficientes, algo considerado como el punto de partida.

La pregunta es cómo lograrlo. Inicialmente hay que tener en claro cuáles son los problemas que presentan las fuerzas policiales. Para ello, no hay más que ver los diarios o hablar con nuestros vecinos para detectar algunos, como la corrupción policial, su utilización política, la escasa preparación con la que entran a la fuerza y la idéntica deficiencia en su educación o formación profesional posterior. Incluso, especialistas en seguridad señalan la nula posibilidad, por falta de elementos o de entrenamiento, de poder graduar la respuesta en el uso de la fuerza pública frente a las distintas situaciones.

El policía común de calle, sea Juan o Eva, frente a las distintas agresiones que puede recibir, sólo tiene dos medios a su disposición: la fuerza bruta o el uso de un arma de fuego. Ya no tiene, como sí en el pasado, un elemento contundente. Tampoco posee otro tipo de armas no letales de uso extendido en otras partes del mundo, desde el gas pimienta a las de electrochoque, comúnmente entre nosotros llamadas pistolas Taser, que brindan una mayor flexibilidad frente a las amenazas.

Ni hablar de los elementos de protección, reducidos al chaleco balístico no siempre en las mejores condiciones.

Pues a la par de las estrategias de abordaje integral del fenómeno de la delincuencia, y de un buen diagnóstico de la situación actualizado, para mejorar la seguridad es necesario invertir en capital humano, que la carrera en una fuerza policial se vea como una posibilidad de desarrollo personal y no sólo como una salida laboral, para lo cual deben tenerse condiciones laborales saludables, políticas de transparencia no sólo hacia fuera sino también hacia adentro, actualización educativa y tecnológica, así como un plan continuo de valorización de ciertos valores como el servicio, el espíritu de sacrificio y el de superación. Entender que éstas son algunas ideas cuyo desarrollo permite mejorar la calidad del elemento humano destinado a ser la mejor línea de defensa respecto de quienes quieren agredir los derechos esenciales de los ciudadanos.

(*) Abogado. Doctor en ciencias jurídicas (**) Abogado. Doctor en derecho y ciencias sociales