Según Bill Gates, habrá más equidad para los estudiantes. El director Joe Russo, responsable de los últimos éxitos de Marvel, vaticinó que en dos años cambiará el séptimo arte. Guionistas y autores ya se preparan para la “nueva creatividad”

Bill Gates, fundador de Microsoft, dio su punto de vista sobre la evolución de la inteligencia artificial (IA), que sorprende y alarma a la vez con desarrollos como ChatGPT.

En una charla magistral en San Diego, California, Gates sostuvo que la IA “creará nuevos niveles de equidad” porque quienes quieran educarse podrán acceder a los métodos de aprendizaje que brinda, independientemente de sus recursos económicos, y los estudiantes ya no dependerán de pagar tutorías privadas individuales para progresar.

Además, el empresario vaticinó que en 18 meses la IA será capaz de ser “un tutor tan bueno como cualquier ser humano”.

“Empezó una nueva era”, dijo, y agregó que la nueva tecnología generará beneficios en áreas como salud, educación y trabajo.

Gates señaló que hasta el momento enseñar habilidades de escritura fue una tarea “increíblemente difícil” para una computadora porque cuando los maestros dan retroalimentación sobre los ensayos buscan rasgos como la estructura narrativa y la claridad de la prosa, un ejercicio altamente cognitivo que es difícil de replicar en el código para los desarrolladores.

También advirtió de que muchas profesiones deberán reformularse o que, directamente, desaparecerán.

Entre las tareas calificadas que considera en riesgo, citó las de los docentes, relacionistas públicos, periodistas, correctores de estilo y subtituladores, contadores y escritores y autores.

A medida

En relación con las últimas, Joe Russo, uno de los hermanos que llevó al Universo Cinematográfico Marvel a su cima con películas como Avengers: Endgame, habló recientemente sobre el futuro de la industria del cine coexistiendo con la IA y estimó que le va a resultar imposible escapar de un contexto mediatizado por la IA en apenas un par de años.

Además, planteó cómo funcionaría la “nueva creatividad” y afirmó que se usará para diseñar y modificar las narraciones y para que las personas creen y diseñen películas “a medida”.

“Podrías entrar a tu casa y decirle a la IA de tu plataforma streaming: quiero una película que tenga como protagonistas a mi avatar fotorrealista y al avatar de Marilyn Monroe, y que sea una comedia romántica porque tuve un mal día”, aseguró.

Por lo pronto, los guionistas estadounidenses nucleados en el Sindicato de Guionistas de América (WGA), quienes analizan una huelga por el reparto de los beneficios con las plataformas de streaming, también iniciaron acciones por la irrupción de la la IA en los procesos creativos.

En marzo, el WGA emitió una propuesta de regulación que establece que las IA podrán participar en la escritura de guiones y otros aspectos creativos siempre que ello no afecte la asignación de créditos o las compensaciones económicas de los escritores reales.

La idea es que sea considerada herramienta y no autora, y por ello la iniciativa aclara que no crea nada sino que “genera una regurgitación de lo que ha ingerido previamente”.

Cabe aclarar que la mayoría de los creadores no cuestiona el uso de la IA como herramienta (de hecho, en el sector de la ilustración su efecto ya es notable) sino que apunta al riesgo de que haya un manejo poco ético por responsables de estudios, editoriales y discográficas.

The New York Times

El mes pasado, Kevin Roose, columnista de tecnología del New York Times, reconoció que ya usó los programas ChatGPT para mejorar su escritura, utilizando la capacidad de la IA para buscar rápidamente en las guías de estilo en línea.

El chatbot de IA ChatGPT, de la empresa OpenAI, es el avance más reciente en una marcha constante de innovaciones que afectarán el trabajo de maneras diferentes de las oleadas anteriores de tecnología.