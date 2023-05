Hace cuatro años que arribó al país y registra un crecimiento de usuarios de doble dígito anual y mucho más en volúmenes de transacciones. Es una herramienta muy utilizada por quienes trabajan freelance para el exterior

Airtm, cuenta de dólares digitales presente en 190 países y la única que cuenta con más de 400 formas diferentes de adquirirlos y retirarlos, se posicionó como la solución de mejores atributos entre los emprendedores digitales desde su lanzamiento global hace ocho años.

“Airtm es una cuenta en dólares en Estados Unidos que se caracteriza por una gran cantidad de métodos de pago mediante los cuales la moneda estadounidense puede ser intercambiada desde cuentas de bancos locales a gift card de Amazon o Airbnb, entre otras. El objetivo principal es conectar el dinero de los latinoamericanos con el mercado global, eliminar las fronteras y reducir las comisiones”, explicó a Comercio y Justicia Ricardo Piton, growth project manager de la compañía.

Vale destacar que esta cuenta en dólares está conectada a procesadores de pagos electrónicos y bancos digitales en la mayor parte del mundo a través de conexiones directas o de una red peer-to-peer (conecta oferta y demanda), en la que los usuarios mantienen su saldo en AirUSD (dólares digitales).

La herramienta es muy utilizada por los profesionales freelance que trabajan para el extranjero, en especial en aquellos países donde la inestabilidad económica hace que esta modalidad sea cada vez más conveniente.

“En Argentina, Airtm está presente desde hace cuatro años y registra un crecimiento de doble dígito anual en cuanto a cantidad de usuarios y supera bastante ese valor respecto al volúmen de transacciones”, adelantó Piton.

“Para abrir una cuenta en Airtm sólo es necesario ser mayor de 18 años y se paga comisión en las transacciones que superen 2.500 dólares mensuales, por lo que resulta una solución ideal para los nómades digitales”, agregó el vocero de la empresa.

Casos concretos

La situación económica de Argentina, con un dólar devaluado y una inflación incontenible, impulsa a cada vez más personas a vender sus productos y/o servicios en el extranjero y hacer valer sus ingresos. Por tal motivo, es creciente la búsqueda de alternativas para cobrar ese dinero sin perder tanto en comisiones y conversiones de moneda.

Tal el caso, por ejemplo, de los diseñadores gráficos argentinos, como Cassiana Miranda, quien comenzó a trabajar freelance en 2018 y a cobrar en moneda extranjera en 2021, cuando se enfrentó con varios problemas como las elevadas comisiones que hacían prácticamente inviable su trabajo.

“Primero, no había forma de que me depositaran directamente en los bancos locales y eso hacía que sólo pudiera depositar en plataformas que te cobran mucha comisión y no era redituable para mí; segundo, no tenía manera de enviar ese dinero en cualquier tarjeta digital a mis cuentas en Argentina, y tercero, el trabajo de freelancer en Argentina no es el mejor pago de todos y termina no valiendo la pena”, argumenta Miranda.

El problema de la convertibilidad, no sólo del ahorro en dólares, es compartido por muchos otros profesionales del rubro. “Tenía que buscar la forma de cobrar en Argentina los dólares ganados por los trabajos realizados a través de los marketplace. Ése es el primer problema porque si querés depositar directamente a tu cuenta en dólares del banco, todo el proceso te consume por lo menos la mitad o más de la mitad del saldo que quieras traer”, explica Rocío Graziano, diseñadora argentina.

“Investigué mucho y varias alternativas. La búsqueda es sobre todo en la convertibilidad porque yo necesito pesos para poder pagar mis cosas en Argentina. Así fue que experimenté con otras plataformas. Aprendí lo que es el P2P (peer to peer) y conocí Airtm. Siempre hago una investigación de las plataformas que voy a usar porque a uno le tiene que inspirar confianza para dejar su plata y luego de preguntar entre otras personas que también cobran en dólares trabajando para afuera, pedí recomendaciones y así es como me animé a usar la plataforma”, revela Graziano.

“La seguridad para muchos tiene que ver también con el funcionamiento de la plataforma. Airtm lleva ocho años en el mercado y en América Latina es la principal billetera digital e internacional, siendo además una fintech regulada como una empresa de servicios monetarios en los Estados Unidos por la Financial Enforcement Network (FinCEN)”, expresa, en tanto, la compañía.

Otro de los beneficios de la plataforma, que recomiendan las entrevistadas, es la facilidad de uso. “Airtm me hizo el camino más sencillo para poder convertir los dólares. Me resultó superfácil de utilizarla. La empecé a usar en 2021 y unos meses después se hizo una renovación buenísima, que la convirtió en muy intuitiva para utilizar”, comentó Graziano.

La utilidad del sistema para los emprendedores digitales no es sólo ahorrar en dólares digitales sino también realizar pagos locales y convertir dinero de los procesadores de pagos electrónicos en dinero en su cuenta bancaria local; todo en poco tiempo. “Airtm me facilitó poder enviar mi dinero desde las billeteras digitales a mis bancos y cuentas en la Argentina” agregó Miranda.

En la plataforma señalan que está claro que la digitalización y el aumento del teletrabajo, sumados a la inestabilidad económica, hacen que cada vez más diseñadores busquen dedicarse al trabajo freelance dirigido al extranjero.

En este rumbo, se estima, por ejemplo, que para 2030 más de 60% de los trabajadores mundiales serán freelancers, de acuerdo con un artículo de Harvard Business Review.

“Mi recomendación es que hay que tener paciencia porque los clientes no llegan enseguida. Hay que investigar mucho las maneras de vender afuera y no es tan complicado recibir los pagos en dólares. Es animarse y empezar”, concluyó Graziano.