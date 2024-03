«El Gobierno tiene que aprender que el diálogo es el camino»

Sergio Abrevaya, presidente del partido GEN, pasó por Córdoba, visitó Comercio y Justicia y marcó los aportes diferenciales que puede aportar la mirada «dialoguista» en el momento actual

Por Javier De Pascuale

Sergio Abrevaya es un abogado y político argentino perteneciente al partido GEN, cuya referente y candidata ha sido Alejandra Stolbizer. Actualmente se desempeña como legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abogado y experto en mediación formado en el Instituto Universitario Kurt Bösch, a lo largo de su carrera ha creado programas de mediación comunitaria y se ha ido especializando en diálogo estratégico entre actores políticos y económicos diversos. Una rara avis en la actual política argentina, que en su reciente paso por Córdoba, en la semana que pasó, mantuvo contactos políticos diversos y reservó tiempo para visitar Comercio y Justicia. Tras conocer y valorar la experiencia de la editorial cooperativa especializada, de presencia histórica en Córdoba, nos brindó una entrevista.

-El Gobierno de Javier Milei acaba de cerrar una semana agridulce, con una dura derrota política en el Senado que envió un mensaje de debilidad en su capacidad de armado político. Lo cual se suma a algunas debilidades que comienzan a surgir desde la economía a partir de la profundidad de la recesión, su impacto en la recaudación… ¿Cómo ven esta realidad desde su partido?

-Nosotros vemos que lamentablemente no es sólo por su impronta política que esto se veía venir. Claro que no sabíamos que iba a ser así hoy en día a poco de cumplir 90 días de Gobierno. El formato de Milei le agrega nuevas complicaciones a su debilidad política y por supuesto nos preocupa. Pero lo más grave es la crisis, la profunda crisis que está pegando en la población. Que ya le venía pegando y se ha incrementado, culminando con una pobreza de 50% Eso es estructural. Es gravísimo y vemos que algunas medidas que se toman pueden incrementar esas tasas.

-Agravando la crisis…

-Claro. Y la pregunta es por supuesto qué va a paliar esto. Quién va a dar trabajo en esta crisis, que es lo que la gente necesita en esta situación, que le come el salario o le come el trabajo. Así que muy preocupados, por supuesto. Buscando aportar.

-¿De qué manera?

-Como partido estamos en el Congreso tratando de ayudar a resolver las cosas desde nuestra óptica obviamente, pero con la idea de que la Argentina tiene que salir adelante tratando de que se encuentre el diálogo para superarla. Sabemos que cuesta, pero las soluciones tienen que construirse en conjunto. Hoy lo importante es bajar la inflación, sostener el trabajo, el salario. Es precisamente lo que hoy no no encontramos que el Gobierno muestre. El Fondo Monetario Internacional está planteando incluso esto. No solamente plantea cuestiones ya por tercera vez que tienen que ver con la protección de los más vulnerables en esta etapa, la protección de las familias trabajadoras sino que además en un mes ya son tres misiones.

-No es sólo la política. La economía preocupa y mucho.

-Así lo estamos viendo. Ese escenario económico que también empieza a mostrar grietas, incluso con la Unión Industrial que hoy lo está advirtiendo. Preocupante desde varios lugares. Aún cuando lograse el superávit estatal, insisto que el problema es el tendal que queda. En segundo lugar, la estabilidad o la previsibilidad jurídica para cualquier inversor. Es clave crear situaciones en las cuales se desarrolle la producción y el trabajo y este no es el camino, el DNU, la pelea, eso da mucha inseguridad jurídica. Nadie quiere invertir. Entonces es un cóctel complicado.

-Si la economía no crece y no llegan inversiones, no salimos…

-Claro porque aún está resolviendo el tema del déficit, lo cual es factible, ya que puede estar bien o mal, depende cómo se hace. Así como mantener o cortar algunos tipos de asistencias que da el Estado. Insisto, puede estar bien o mal. El problema es que si lo hacés, tiene que haber un correlato del otro lado que ofrezca la posibilidad de trabajar. Que mueva el mercado de tal manera, que como vos decías en vez de bajar la recaudación, te la haga subir. Esto no está pasando, ¿no? Y no se ve en el horizonte, porque uno puede decir bueno, pero Milei asumió en una situación complicada y tiene sólo dos meses, dale un tiempo. No se ve que sus medidas produzcan ese horizonte en los próximos meses. Así que estamos todos tratando de que acuerde un formato, digamos, de reformas. Pero útiles, está claro.

-Su partido integra un espacio en el Congreso Nacional que es muy amplio. ¿Qué posibilidades tiene ese espacio de terciar en esta situación para los próximos tres meses?

-Hay una coincidencia previa sobre algunos temas, ya que se venía de una alianza. No como la de Juntos por el Cambio. Acá hay una diversidad de pensamiento. Pero hay una racionalidad en ese sentido que es precisamente el déficit que le falta al gobierno. Así que ese es el aporte. El número de diputados del bloque es importante. Tercia. Realmente lo hemos visto. Por eso le hemos tratado de ofrecer al Gobierno posibilidades de redacción de las leyes. En el último tiempo los gobernadores han logrado eso. Vamos a ver. El presidente del bloque que integramos, Pichetto, ha dicho que se puede acordar, pero no hacer un contrato de adhesión. Un acuerdo no puede ser la redacción de la presidencia y las firmas del resto. Es fruto del acercamiento de los puntos de vista, es resultado de una combinación de puntos de vista. Esto es lo que tiene que aprender el Gobierno: el diálogo es el camino. Nosotros creemos que tenemos un rol muy protagónico en eso.

Fíjese con la Ley Bases, que él propuso . Habíamos propuesto un dictamen propio, que incluía los temas planteados por él, pero con una visión nuestra más suavizada en sus impactos.

-¿El Estado está en crisis?

-Yo creo que el Estado, su rol, no es lo que está en crisis, sino la manera en que se manejó y es lo que a la gente la ha enojado: el abuso que ha habido en nombre del Estado. Pero eso no quiere decir que tenés que desarmar todas las instituciones. Hay que ser menos rígido. Puede ser que haya algunas que no hagan falta. El Estado es algo que debe ser discutido caso por caso. Esto es lo que le dijo nuestro bloque al Gobierno con la Ley Ómnibus. Si el Gobierno necesita desregular algunos mercados de precios, perfecto. Pero las malas gestiones no se corrigen eliminando la institución. Se corrigen mejorando, por ejemplo, al Banco Nación que es un banco necesario para el Estado. Tiene un problema, una burocracia que es una antigüedad. Sus sistemas informáticos, tremendos. Bueno vamos a mejorar eso. Privatizarlo no te sirve. Puede ser que se haya sobredimensionado, tratando de cubrir una cifra de desempleo que viene hace muchos años en crecimiento y que se la contiene desde el Estado. Bueno en todo caso desprendete de ese sobredimensionamiento, pero en una secuencia que el que se va del Estado encuentra trabajo afuera. No hagas todo de golpe, porque la cifra del desempleo estalla.

Esa tiene que ser la manera de pensar en la Argentina. Porque si no, todo es pendular. Vas para un lado, vas para el otro. El Estado sirve mucho, no se puede abusar de él ni anularlo.