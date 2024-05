Javier Milei admitió que las islas Malvinas están “en manos de Reino Unido” y volvió a reivindicar a Margaret Thatcher

El presidente Javier Milei admitió que las Islas Malvinas están actualmente «en manos de Reino Unido» y que «no existe una solución instantánea» para recuperarlas, según dijo en una entrevista con la BBC. Además, volvió a revindicar a Margaret Thatcher.

Milei reconoció también que podría llevar «décadas» intentar recuperar la soberanía de las Malvinas, pero dejó claro que Argentina «no busca un conflicto» con Reino Unido.

En abril, el mandatario y Victoria Villarruel encabezaron un acto en Plaza San Martín por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, a 42 años del conflicto bélico, y desde la oposición lo cruzaron por sus elogios a la exprimera ministro británica.

Al ser consultado respecto a Thatcher, respondió: «Hubo una guerra y a nosotros nos tocó perder. Eso no quiere decir que uno no pueda considerar que quienes estaban en frente eran personas que hacen bien su trabajo. Y no solo admiro a Margaret Thatcher, lo admiro también a Ronald Reagan en Estados Unidos. Y admiro profundamente a Winston Churchill. ¿Y cuál es el problema?»

En su primer Día del Veterano y los Caídos en Malvinas como presidente, Milei realizó una reivindicación de la soberanía y en su discurso frente al Cenotafio de la Plaza San Martín, que recuerda a los 649 argentinos muertos en la guerra de 1982, convocó a una «nueva era de reconciliación» con las Fuerzas Armadas.

Además, el gobierno rebautizó el Salón de los Pueblos Originarios en homenaje a los caídos en la Guerra de Malvinas, al cumplirse 42 años del conflicto bélico.