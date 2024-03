El Gobierno decidirá esta semana «un plan» para los empleados de Télam

Manuel Adorni, vocero de la oficina de la presidencia encabezada por Javier Milei, ofreció su habitual conferencia de prensa en donde abordó de inmediato el tema central político de los últimos días, el anuncio del Pacto de Mayo, destacando “el amplio apoyo por parte de figuras relevantes de la República Argentina”.

E insistió para aquellos que no lo apoyan que “queremos recordarles que este es un momento decisivo para la historia de la Argentina y los invitamos a sumarse a esta convocatoria que ha hecho el presidente de la Nación”.

El vocero Adorni no esquivó el tema central de este lunes que consiste en el cierre de la agencia de noticias Télam. En horas de la noche de este domingo la Policía de la Ciudad realizó un operativo de vallado en las entradas de sus edificios y este lunes muchos de sus empleados se percataron que no podían presentarse a trabajar. Del mismo modo, recibieron un mail donde se los cesantea con goce de sueldo por una semana.

Adorni explicó: “Se va a avanzar en lo anunciado por el Presidente sobre el cierre de Télam”.

A posteriori, y ante una pregunta de un periodista hacia el vocero, previamente habiendo leído un escrito de apoyo para con los empleados de Télam que fue aplaudido por varios de los presentes en la sala de la Casa Rosada donde se estaba desarrollando la conferencia de prensa, Adorni agregó: “Esta semana se va a conocer el plan que está diseñando el Gobierno para el cierre de Télam”.