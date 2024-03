No habrá paro de transporte este martes en Córdoba

El paro general en el interior del país que había convocado el sindicato nacional de los choferes de transporte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para este martes, no tendrá efecto en el transporte urbano de la ciudad de Córdoba. La medida de fuerza radicaba en la falta de cierre del acuerdo paritario a nivel nacional, que se terminó de sellar en las últimas horas.

Efectivamente, la UTA y la Federación de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Fetap) alcanzaron el viernes último un acuerdo por el que se cerró la paritaria en la ciudad de Córdoba. Así, un chofer consiguió un sueldo inicial de casi un millón de pesos desde marzo. Ante esto, el paro nacional que el sindicato de choferes había lanzado para el martes próximo quedó desactivado.

UTA consiguió un incremento del 37% en enero, $ 126 mil no remunerativos y otra suba del 25% en febrero. Así, el salario inicial quedaría $ 777.700 para enero. Y $ 972.125 para febrero. Fuentes empresarias de Córdoba indicaron a La Voz que con viáticos más las sumas no remunerativas, el salario inicial de un trabajador del transporte urbano estará por encima del millón de pesos.

El acuerdo paritario se cerró con la presencia de la dirigencia local de UTA, encabezada por Carla Esteban y Pablo Farías, el secretario del Interior del sindicato, Luis Arcando, el secretario de Movilidad Urbana municipal, Gabriel Bermúdez, y representantes de Fetap.