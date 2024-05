Sin pacto de mayo pero con acto ciudadano. Y sin gobernadores

La falta de dictamen de la Ley Bases en la Cámara de Senadores preocupa al gobierno de Javier Milei que promete suspender el Pacto de Mayo con gobernadores si se mantiene ese escenario, y ya piensa en un plan b para el 25 de mayo en la provincia de Córdoba.

“Si no hay dictamen es porque la decisión de la oposición fue romper, y si no lo hay tampoco hay razón para el pacto. En ese caso puntual, se transformará en un acto multitudinario, con los que nos quieran ir a ver y acompañar”, reveló a la agencia Noticias Argentinas un importante funcionario.

La idea es sencilla, el Pacto de Mayo con representantes de las provincias, expresidentes y sindicalistas tendría lugar solo si el Gobierno entiende que “hay chances de discutir y aprobar la ley”.

De lo contrario, la administración libertaria mantendría el evento del 25 del mes en la provincia de Córdoba, pero evitaría la presencia de representantes de la política y en su lugar las invitaciones se cursarían a la ciudadanía.

A casi una semana de la fecha, la organización es incipiente, y si bien se avanza en la coordinación estructural, con la idea de replicar lo que definieron como “un esquema imperialista” desde lo estético, y con la posibilidad de montar una puesta en escena con columnas romanas, aún falta definir detalles como el escenario (interior o exterior) del Palacio de Justicia.

Tras las idas y vueltas y los desentendimientos internos sobre la posibilidad de postergar o concretar el acuerdo con los mandatarios provinciales durante la fecha patria, por los pasillos de Casa Rosada aseguraron que se trató de “una confusión discursiva”.

“El Gobierno no está casado con una fecha”, planteó sobre el calendario un importante colaborador del mandatario, y agregó: «Tampoco debe ser una fecha patria, ponemos la fecha nosotros y la transformamos en patria”.

Los reclamos al interior de las filas

Al envión anímico de la media sanción del nuevo proyecto de la ley en la Cámara de Diputados le siguió la dilación en el Senado, motivada por la oposición, y hasta el momento, la falta de dictamen

En la administración libertaria responsabilizan a Unión por la Patria por la extensión de los tiempos, pero también admiten demoras del oficialismo en la instrumentación de los detalles de las modificaciones y miran con recelo la defensa de la gestión del jefe de gabinete, Nicolás Posse, ante la Cámara Alta.

Con la semana próxima como horizonte, los funcionarios involucrados en avanzar en los acuerdos con la oposición dialoguista apuntan a conseguir los dictámenes de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Para eso, el ministro del Interior, Guillermo Francos, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, se reunieron el pasado jueves en el Senado para avanzar en la estrategia y operativizar los tiempos.

Según supo esta agencia, desde la administración libertaria evalúan la posibilidad de elevar el piso correspondiente a la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias solo en “zonas desfavorables” con intención de destrabar la negociación con los gobernadores patagónicos, con fuerte reclamos en estos puntos.

También estarían dispuestos a aplicar “clarificaciones” en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y modificaciones al alcance del blanqueo de capitales.