Denunciaron a Milei por el costo de sus viajes no oficiales al exterior

El diputado del Partido Obrero Gabriel Solano denunció penalmente al presidente, Javier Milei, por el costo de sus viajes no oficiales al exterior, entre ellos el que inició hoy a España.

La denuncia, que quedó registrada bajo el número 1871/2024, recayó en el juzgado federal a cargo del candidato a la Corte Suprema –propuesto por Milei- Ariel Lijo.

Solano también denunció a la hermana del Presidente y secretaria general, Karina Milei.

La denuncia apunta a los delitos de “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad, violación a los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.

Según el escrito, Milei utilizó “fondos y bienes públicos, entre ellos el avión presidencial, para viajar a España con el fin de participar en actividades del partido VOX”.

El costo para el Estado superará los 500 mil dólares, añadió.

“El propio presidente reconoció que el viaje no constituye una visita de Estado, por lo que no debería ser costeado por el gobierno argentino. Estamos ante los peores vicios de la casta política, que usa en su beneficio el presupuesto público financiado por los contribuyentes”, sostuvo Solano en la red social X.

“Mientras Milei gastará más de medio millón de dólares para actividades particulares, el pueblo sufre accidentes ferroviarios, porque el gobierno dice que ‘no hay plata’ para reponer los cables robados y reparar el sistema de señales”, resumió.