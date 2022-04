Rige a partir de marzo y será de $13.000 mensuales. La medida de aumentar el importe de la asistencia en el Programa “Beca de Asistencia en situación de Crisis” se funda en el incremento del costo de vida en el país

Decreto N° 325

Córdoba, 31 de marzo de 2022



VISTO: el Expediente Electrónico N° 0755-001907/2022 del registro del

Ministerio de la Mujer.

Y CONSIDERANDO:

Que por las presentes actuaciones se gestiona la modificación del monto de la ayuda económica no reintegrable, ni remunerativa, denominada “Beca de Asistencia en Situación de Crisis”, otorgada en el marco de Programa Nueva Vida creado por Decreto N° 358/2009, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 9283 y su Decreto Reglamentario N° 308/2007.

Que insta el trámite de marras la Señora Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas del Ministerio de la referencia, propiciando la actualización del monto de la mencionada beca, el que actualmente se encuentra fijado en la suma de Pesos Ocho Mil ($8000) mensuales, conforme al Decreto N° 126/2021; señalando que el citado Programa Nueva Vida tiene por objeto el empoderamiento e inclusión social de las mujeres víctimas de violencia a fin de afianzar la independencia y autonomía de la mujer mediante el otorgamiento de contribuciones económicas destinadas a su sustento.

Que las variaciones económicas que imperan en el país han influido, sustancialmente en el costo de vida de la ciudadanía y en particular de las víctimas de violencia y su grupo familiar, habiendo quedado desactualizada dicha ayuda económica no remunerativa, por lo que se propicia que la misma sea incrementada a la Suma de Pesos Trece Mil ($13.000,00) mensuales.

Que atento a lo relacionado, procede en la instancia modificar el monto de la ayuda económica denominada “Beca de Asistencia en situación de Crisis”, establecida en el marco del Programa Nueva Vida, de conformidad a lo gestionado desde el Ministerio de la Mujer, en virtud de las competencias que le fueran asignadas por Ley 10.726; debiendo gestionar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para la implementación del mismo.

Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por el servicio jurídico del Ministerio de la Mujer, al N° 2022/AL-DP-00000011, por Fiscalía de Estado bajo el N°181/2022 y en ejercicio de atribuciones constitucionales.

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

Artículo 1°. – MODIFICASE, a partir del 01 de marzo de 2022, el monto de la ayuda económica no reintegrable ni remunerativa, denominada “Beca de Asistencia en Situación de Crisis”, otorgada en el marco del Programa Nueva Vida regulado por Decreto N° 358/2009, de conformidad a lo dispuesto por la Ley N° 9283 y su Decreto Reglamentario N° 308/2007, el que queda establecido en la suma de pesos Trece Mil ($13.000) mensuales Artículo 2°. – El Ministerio de la Mujer, en su carácter de Autoridad de Aplicación del Programa Nueva Vida, gestionara ante el Ministerio de finanzas las adecuaciones presupuestarias pertinentes para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior.

Artículo 3°. – El presente Decreto será refrendado por las señoras Ministra de Coordinación y Ministra de la Mujer y por el señor Fiscal de Estado.

Artículo 4°. – PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese.



FDO.: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR – SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN – CLAUDIA ROXANA MARTÍNEZ, MINISTRA DE LA MUJER – JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

N. de R.- Publicada en el Boletín Oficial de la Provincia Nº 72 del 6 de abril de 2022.