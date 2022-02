La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional rechazó el planteo de la defensa de un acusado de origen peruano respecto de computar ese lapso para el cese de prisión.

La Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional decidió confirmar el rechazo in limine el agotamiento de la prisión preventiva de un imputado, ya que la detención sufrida por éste en el extranjero «sólo debe computarse a los fines de lo establecido en el artículo 24 del Código Penal y no en relación a los plazos que hacen a la duración de la prisión preventiva».

En la causa “Chumpitaz, Jaime, N. J.” – Cese prisión preventiva (MB/FT)» , conforme las constancias del expediente, luego de que fuera dispuesta en la causa la declaración indagatoria del procesadoy se ordenara su captura internacional, el 15 de enero de 2020 se produjo su detención en la República del Perú.

A raíz de ello, comenzaron las gestiones para lograr su extradición, la que fue aprobada el 28 de abril de 2020 por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura, de la Corte Superior de Justicia de Huaura, adoptándose la decisión definitiva el 7 de diciembre de 2021.

Dispuesto su traslado a la Argentina, esa operación debió ser reprogramado para el pasado 17 de enero, dado que uno de los agentes asignados al caso contrajo Covid 19.

Frente a este panorama, los jueces Mariano Scotto y Julio Marcelo Lucini dilucidaron que la cuestión principal a decidir era si el plazo que demandó la extradición debía ser computado a los fines del artículo 1 de la ley 24390 y su modificatoria 25430, como lo pretende la defensa de Chumpitaz.

En esa dirección, el tribunal apuntó que la respuesta a ello “debe ser negativa pues las previsiones de dicha normativa es ajena al trámite particular de extradición, en tanto no tiene por objeto establecer la inocencia o culpabilidad, sino tan sólo colocarlo a disposición del magistrado que sí habrá de juzgarlo”.

En reafirmación de lo precedente, se citó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha señalado que este procedimiento no reviste el carácter de un verdadero juicio criminal, ni va enderezado a determinar la inocencia o culpabilidad de la persona reclamada.

“La detención sufrida en el extranjero, durante el trámite de una extradición, sólo debe computarse a los fines de lo establecido en el artículo 24 del Código Penal –art. 66 de la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal (Ley 24767) – y no en relación a los plazos que hacen a la duración de la prisión preventiva, previstos en el artículo 1º de la ley 24390, por lo que el planteo ensayado por el recurrente no tendrá favorable acogida”, concluyeron los magistrados.