El juez federal subrogante del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 10, Ezequiel Pérez Nami, hizo lugar a un amparo y ordenó a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) el pago de la asignación por maternidad a una madre no gestante desde la fecha de inicio de la licencia concedida por el empleador.

El juez subrayó que «la madre no gestante es madre a todos los efectos jurídicos plenos y por lo tanto la ley debe brindarle los mismos derechos y exigir las mismas obligaciones que a la progenitora gestante«. Destacó que «priman en este caso la protección de la salud del niño/a, su desarrollo físico y emocional y, por sobre todas las cosas, se le debe brindar la garantía de seguridad económica familiar«.

“Un resultado adverso da de lleno contra los principios de progresividad y no regresividad de los derechos de la Seguridad Social”, destacó el juez, quien puso de resalto «la decisión de neto corte progresista tomada por el empleador» de otorgar la licencia por maternidad a la madre no gestante. “Ello resulta un hecho de avanzada en nuestra realidad del mercado laboral, en el que numerosas madres que no cursaban el embarazo han debido acudir a la Justicia para que su derecho sea reconocido”, sostuvo el magistrado.

Agregó que «si bien en el ámbito académico, doctrinario y jurisprudencial ya se están dando los avances necesarios para alcanzar soluciones que cubran de manera eficaz las nuevas necesidades de la sociedad, en materia de legislación de asignaciones el proceso de adaptación es paulatino y se encuentra en constante evolución».

El magistrado destacó que «es evidente que se precisa el dictado de una nueva ley nacional de licencias y asignaciones familiares que facilite la inserción de las mujeres en el mercado laboral con una mejor división de responsabilidades y evite una ‘discriminación inversa’ para el componente masculino o femenino no gestante de la pareja».