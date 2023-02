El juez Julián Ercolini seguirá a cargo del Juzgado Federal 11, que encabezó el fallecido Claudio Bonadio.

Tras desempeñarse dos años en el puesto, la subrogancia de Ercolini se renovó su por sorteo, mientras la titularidad del tribunal sigue vacante por la falta de definición de los concursos de rigor por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación.

De los 12 juzgados que funcionan en Comodory Py, tres están vacantes: el 11, de Bonadio; el 12, que comandó Sergio Torres (hoy juez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense) y el 6, que manejó Rodolfo Canicoba Corral hasta que se jubiló, en 2020.

Daniel Rafecas, a cargo del Juzgado Federal 3, subroga el Juzgado 6, y Ariel Lijo, que tiene bajo su órbita el Juzgado 4, está al frente del Juzgado 12.

De los nueve magistrados que actualmente trabajan en primera instancia, cuatro se excusaron para no ser incluidos en el sorteo en el que resultó designado nuevamente Ercolini.

Se trata de de Rafecas, por estar ya a cargo del Juzgado 6; de María Servini, titular del Juzgado Federal 1, que este año estará al frente del operativo por las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de Marcelo Martínez de Giorgi (Juzgado 8), quien explicó que no podía subrogar por razones personales y laborales, y del juez Luis Rodríguez (Juzgado 9), que por razones privadas no participó de los últimos sorteos.

Aunque maneja dos juzgados, Lijo no se excusó. No obstante, de haber sido elegido, la ley de subrogancias le hubiera permitido justificar que no podía asumir las tareas de un tercero, pero no fue necesario porque salió la bolilla de Ercolini.

Participaron también del sorteo Sebastián Ramos, María Eugenia Capuchetti y Sebastián Casanello.