La Justicia ratificó que el juicio oral por el caso de la valija de Guido Antonini Wilson comenzará el próximo 8 de marzo.

Se evaluará si se cometieron los delios de tentativa de contrabando de importación de divisas, agravado por la concurrencia de tres o más personas y por la intervención de funcionarios públicos, en concurso ideal con receptación de dinero con el fin de aplicarlo en una operación de lavado.

El presidente del Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 (TOPE 1), Luis Losada, postergó la respuesta a un recurso que promovió el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para ser sobreseído.

Losada consideró que el tratamiento del planteo podría demorar le comienzo del debate y ratificó su inminente inicio.

El ex titular del Fisco fue indagado y procesado por el juez Pablo Yaradola en septiembre de 2018, 11 años después del inicio de la causa.

Por eso, su defensa le pidió al TOPE 1 que declarara la extinción de la acción por la garantía a ser juzgado en un plazo razonable.

Sin embargo, el juez Losada determinó que el tratamiento de las excepciones que se plantearon luego de fijada la fecha del juicio, prevista inicialmente para el 19 de septiembre del año pasado, pueden demorar el proceso.

“Si bien la excepción del caso se halla referida exclusivamente al imputado Echegaray, ello no quita que pueda también contemplar las situaciones del resto de los requeridos a juicio -siete- en un pie de igualdad procesal. Se habrá entonces de convenir que el tratamiento de todas esas cuestiones dilatará aún más el inicio del debate, pues al no resultar evidente su verificación, las partes poseen el derecho de recurrir lo que se decida”, sostuvo.

“Fuera de aquellos casos en los cuales la verificación de la extinción de la acción penal virtualmente solo necesite de unos pocos elementos de juicio (como la muerte del imputado), en los demás supuestos la discusión sobre su procedencia debe estar supeditada al buen orden del proceso”, sumó.

Además de Echegaray, se sentará en el banquillo el ex ministro de Planificación Julio De Vido; el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, y cuatro ex funcionarios aduaneros: Rosa García, Guillermo Lucangeli, María Cristina Gallini y Jorge Lamastra.

En 2007, el empresario venezolano arribó a la Argentina junto a Uberti con una valija con casi 800 mil dólares. Viajaba en un avión contratado por Enarsa.

Ante la Justicia de Estados Unidos, que se niega a extraditarlo, declaró que el dinero lo envió el por entonces jefe de Estado de Venezuela, Hugo Chávez, para fondear la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, durante la campaña presidencial de 2019, Alberto Fernández aseguró que esa versión nunca pudo ser confirmada por el Judicial local.

El caso generó un escándalo político. Antonini Wilson fue a un acto en la Casa Rosada y después se fue del país.