DNU: fiscal pide pasar el amparo de la CGT al fuero Contencioso Admnistrativo Federal

El fiscal general de la Cámara Laboral, Juan Manuel Domínguez, solicitó este martes pasar el pedido de amparo de la CGT contra el DNU del presidente Javier Milei desde ese fuero a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

En su dictamen el fiscal Domínguez dijo que «debe recordarse que la ley 26854 contiene expresas y singulares precisiones en torno a los conflictos de competencia; así, por ejemplo, habilita la vía de la inhibitoria aun entre jueces de la misma jurisdicción judicial y pregona la aptitud de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para elucidarlos siempre que intervenga un juez dicho Fuero».

En ese contexto, «pese a las previsiones del art. 24 inciso 7° del decreto 1285/58, toda vez que se encuentra involucrada en el conflicto de competencia la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, rige el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, en coherencia con lo sugerido por la Procuración General de la Nación, tiene dicho que “… resulta de aplicación al caso lo dispuesto por el art. 20, segundo párrafo, primera parte, de la ley 26.854, según el cual “todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal”…”

El fiscal tiene la representación de la acción pública en su juicio por eso su opinión es importante en cuestiones de competencia. Ahora la cámara tiene que decidir si acepta o rechaza pero se abre una discusión interfueros de final incierto.

Por otra parte, el fiscal de instrucción del fuero en lo contencioso administrativo federal, Miguel Gilligan, se opuso a abrir la feria judicial para tratar otro pedido de amparo contra el DNU que desregula la economía en la causa que abrió el ex presidente de Colegio Público de Abogados de la CABA, Jorge Rizzo.

En su dictamen, Gilligan dijo que «entiendo que las razones de inexcusable perentoriedad para que intervenga el Juzgado de Feria no se hallan debidamente acreditadas en el sub judice, por lo que considero que vuestra excelencia no debería habilitar la feria judicial».