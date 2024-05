Jueza de La Rioja acusada de pedir coima de $8 millones en la vía del jury

La jueza Norma Abate de Mazzucchelli quien fue denunciada por pedir una coima de $8 millones por una sucesión presentó la renuncia a su cargo en la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja, pero el Tribunal Superior de esa provincia le rechazó la renuncia.



Mediante el Acuerdo Extraordinario N°104/24, el alto cuerpo dispuso la apertura del sumario contra la magistrada y la suspensión preventiva en sus funciones como jueza. Asimismo, dispuso la designación de instructor encargado de la investigación interna y comunicar por la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial de todo lo actuado al Consejo de la Magistratura de La Rioja. Según fuentes judiciales, ahora se deberá someter a un jury de enjuiciamiento.

Fue en Telenoche Investiga donde se dio a conocer el caso en el que Manuela Saavedra denunció a Abate de Mazzucchelli por pedirle una suma de dinero millonaria para liberar un pago de la herencia de su tío, quien murió hace cuatro años.

Entre las pruebas que trascendieron está la declaración de la víctima y un video obtenido de una cámara oculta de cómo la jueza le pide una coima.

Según relató la propia denunciante, todo comenzó cuando la letrada le contó que conocía a su tío: “Me dijo que como lo conocía me iba a hacer una excepción y que me iba a ayudar a sacarlo rápidamente”. “En un momento me dice que el sueldo de jueza era muy poco y que por eso no se interesaba en las causas”, destacó Saavedra.



En tanto, la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina (AMJA) la suspendió de su cargo como vicepresidenta primera. Según confirmó a Comercio y Justicia Susana Medina, titular de AMJA, Abate de Mazzucchelli también dimitió a ese cargo, aunque lo hizo por una vía informal. El lunes analizarán su expulsión una vez que transcurran las 24 horas que por estatuto tiene para hacer su descargo.



Consultada por este hecho, Medina sostuvo que la entidad que preside “está sorprendida, dolida, lamenta profundamente esta situación en la que la AMJA no tiene nada que ver, nunca tuvimos un indicio de que esta mujer se comportara de esa forma sino hubiera actuado antes”.

Y agregó: “Inmediatamente cuando nos enteramos por los medios periodísticos de lo que sucedía, me puse en contacto con el Superior Tribunal de la Rioja, con la presidenta Gabriela Asis, y me dijo que efectivamente hay una denuncia penal, que el tribunal superior iba a tomar las medidas que corresponden administrativamente”.



Medina señaló que esta situación perjudica a la asociación que preside. “Nuestra asociación trabaja hace más de 30 años, el 16 de agosto vamos a cumplir 31 años de existencia, con el legado que nos dejó Carmen Argibay de una justicia independiente, eficaz, eficiente, con perspectiva de género, cercana a la gente y por sobre todo incorruptible. Y esto nos perjudica a todas y a su memoria”.



Recalcó que no conocían ningún antecedente de la hasta hace horas vicepresidenta primera de AMJA en este sentido.

“Nunca nadie, ninguna socia de la provincia, ni ninguna autoridad de la provincia nos hizo saber de alguna inconducta de ella. Por el contrario, cuando hemos organizado alguna actividad en La Rioja siempre ha sido ella la encargada de organizarla, hacer las invitaciones y siempre todas las instituciones acompañaron. Entonces no había ninguna sospecha de nada de una inconducta de esta naturaleza, sino hubiéramos actuado en consecuencia mucho antes”, afirmó Medina.



Consultada sobre la pérdida de confianza en la justicia que generan hechos como este, señaló: “Frente a este mal ejemplo, tenemos miles de buenos ejemplos en todo el país”. Y agregó: “Son los malos ejemplos los que cunden y que nos afectan, pero rescato y celebro que el resto de las más de 1.500 socias que tenemos sean honestas, honorables, y están todas muy dolidas, perjudicadas, apesadumbradas con esta situación que lamentan profundamente pero ahora más que nunca tenemos que redoblar y mostrarles a la gente lo que somos”.