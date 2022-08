La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti se refirió esta mañana en su conferencia de prensa semanal a las declaraciones que hizo ayer el presidente Alberto Fernández sobre el juicio de la causa Vialidad y negó que haya querido comparar al fiscal federal Diego Luciani, con el fallecido procurador especial de la causa AMIA, Alberto Nisman.

“El Presidente no hizo ninguna comparación anoche, la hicieron los periodistas”, dijo Cerruti sobre los dichos de Fernández en la entrevista que concedió anoche en el progama A dos voces (TN). “Hasta acá, lo que le pasó a [Alberto] Nisman es que se suicidó, hasta acá no le pasó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani”, había dicho.

Sobre la denuncia que la Coalición Cívica le haría a Fernández “por instigación al suicidio y amenaza de asesinato mafioso al fiscal Luciani y a los jueces del Tribunal Oral Federal 2″, dijo: “El presidente respondió todas las preguntas de los periodistas en un medio que no suele ser solidario con las posturas del Gobierno. Él dijo ´no sé qué comparación están queriendo hacer, lo que tiene que hacer el fiscal es leer el código penal´”.