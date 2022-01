La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner asistirá este jueves a la asunción de Xiomara Castro como presidenta de Honduras.

La asunción se realizará a las 11 hora local, 14 de la Argentina, en el estadio nacional de Tegucigalpa, al que asistirán autoridades de varios países, entre ellas la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.

En el marco de su visita, el miércoles la vicepresidenta ofreció una conferencia magistral en el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, titulada «Los pueblos siempre vuelven»; y luego mantuvo una reunión con Xiomara Castro.

Durante la conferencia apuntó –en plena discusión con el FMI por la renegociación de la deuda que adquirió la administración de Mauricio Macri-contra las políticas de ajuste impulsadas por los «organismos multilaterales» que quieren instalar el neoliberalismo de nuevo en la región. También alertó por la corriente libertaria, que directamente «quiere suprimir el Estado».

La ex presidenta explicó que «los mismos que antes financiaban los golpes de estado, ahora financias los golpes judiciales» para imponer esas políticas en América latina. «Ya no hacen falta golpes militares, ahora hay que conseguir jueces educados en comisiones y foros», señaló en un extenso discurso en la aula magna de la Universidad Nacional Autónoma ante la mirada atenta de una multitud que fue a escucharla, donde resaltaba la presencia de los también ex presidentes de Brasil, Dilma Rousseff, y del Paraguay, Fernando Lugo.