Se retomaron clases presenciales en más de 370 localidades cordobesas

En más de 370 localidades de la provincia de Córdoba, del total de 427, se retomó hoy la presencialidad de las clases a pesar del rechazo del sector docente que solicitó al Ministerio de Educación “replantear” la decisión por la “crítica situación sanitaria” por la pandemia del coronavirus.

El secretario de Coordinación Gremial de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), Oscar Ruibal, manifestó a Télam que “varios intendentes pidieron que en sus localidades se mantenga la virtualidad por el riesgo epidemiológico que implica la presencialidad de las clases”, y que desde la cartera educativa accedieron a la solicitud.

El Gobierno provincial había suspendido las clases presenciales, entre el 7 y 18 de junio, por el elevado aumento de los casos de contagios de coronavirus y la ocupación de camas críticas por encima del 80%, y el pasado jueves dio a conocer las nuevas medidas, entre ellas el regreso al dictado presenciales de las clases en las localidades con menos de 30 mil habitantes, en todos los niveles educativos.

Sin embargo, Ruibal reafirmó el pronunciamiento del gremio que nuclea a los decentes públicos, en el cual había expresado que “la presencialidad aún no es segura”, por lo tanto el dirigente insistió en que se debe “revisar” la decisión y que, mientras tanto, “no se obligue a los docentes a concurrir a las aulas” para el dictado presencial de las clases.

Reiteró también que, además del cuadro epidemiológico y sanitario, se debe tener en cuenta que “muchos docentes aún no fueron vacunados”.

Asimismo dijo que se recomendó a los docentes a informar a los intendentes y jefes comunales sobre las condiciones sanitarias y epidemiológicas, a los efectos de determinar sobre la conveniencia o no asistir a las escuelas.

“Es muy importante que diariamente se evalúen los niveles de contagios y se informe a las autoridades”, sugirió Ruibal, y dijo que los docentes hoy están dictando las clases en función de las realidades epidemiológicas de sus localidades, en algunos casos de manera presencial y en otros continúan con la modalidad virtual.

En tanto el delegado de la UEPC en la ciudad de Córdoba, Alejandro Roqueiro, adelantó esta mañana a la emisora de Cadena 3 que pidió al gremio un “plan de lucha por la suspensión de las clases presenciales y mayor acceso a la tecnología” para el dictado de clases virtuales.

“La falta inversión no permite desarrollar la virtualidad y obliga a los chicos a tomar clases con temperaturas de 3 y 4 grados, con ventilación cruzada”, criticó el dirigente y añadió que lo que el Gobierno provincial debería hacer es “invertir para que ese chico tenga conectividad de la mejor calidad posible, en vez de hacerle abrir la ventana y producir un aumento considerable de la pandemia”.

La suspensión en las clases presenciales en las localidades de más de 30 mil habitantes, que son una veintena, se extenderá hasta el 2 de julio, fecha en que se anunciarán si continúan o no con esa modalidad.