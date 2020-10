Están contenidos los incendios y subrayan que “son intencionales”

La oficina de Riesgo Climático de la provincia informó que todos los focos de incendios forestales de la provincia se encuentran contenidos, aunque permanecen “puntos calientes” en distintas zonas de la provincia, mientras la provincia sigue en alerta amarilla. La zona más complicada fue hasta altas horas de la noche ayer a la vera de la autopista Córdoba – Villa Carlos Paz, que se encontraba cerrada al tránsito anoche y que se habilitó en las primeras horas de esta mañana.

La autopista fue cortada debido al incendio forestal que se desarrolló desde la tarde en campos militares de la localidad de Malagueño, con fuego muy cercano a la carpeta asfáltica y una densa cortina de humo que disminuyó la visibilidad.

Si bien el fuego había sido controlado en parte por la tarde, el viento norte, que comenzó a incrementar su intensidad, generó que se descontrolara el incendio y complicó la tarea de cinco dotaciones de bomberos.

Además, efectivos de la fuerza militar se sumaron a las tareas de los socorristas, mientras que mantuvieron alejado el fuego del predio del ex Centro Clandestino de Detención La Perla.

El siniestro, que hasta ahora sigue activo a 10 kilómetros al oeste del centro de la capital, estuvo cerca de una estación de servicio, por lo que los bomberos tuvieron un arduo trabajo para que las llamas no alcancen el lugar, en tanto que la cortina de humo se divisaba desde varios puntos de la ciudad de Córdoba.

El peaje de la autopista Córdoba-Carlos Paz quedó también muy cerca de las llamas, que quemaron monte y pastizales en un terreno cercano a la zona militar de La Mezquita.

Cinco cuarteles de bomberos, de Malagueño y La Calera, y un avión hidrante trabajaron varias horas para controlar el fuego, que cuenta en este momento con un perímetro controlado.

Vecinos de varios barrios aledaños, del otro lado de la autopista, sufrieron la presencia de un humo intenso en sus hogares, aunque habitantes del lugar informaron que no hubo evacuaciones.

Esta mañana, Claudio Vignetta, titular de Riesgo Climático, subrayó en las radios que los incendios “son intencionales” y que hay que buscar a los culpables.

Además, otros puntos siguen complicando grandes superficies y los bomberos continúan combatiendo las llamas en la zona de Huerta Vieja, departamento Río Cuarto, donde el fuego avanza sobre una forestación cuyo perímetro presentó ayer dificultades.

Asimismo, se trabaja intensamente para asegurar los límites del incendio que permanecía contenido en proximidad de Luyaba, jurisdicción de La Paz, en Traslasierra.

Otro de los focos en los que se trabajó ayer es el generado en el complejo El 44, en cercanías de la ciudad de Capilla del Monte, donde se quemó quemando pastizal, monte bajo y palmeras.

En el sector permanecen desplegados efectivos de cinco cuarteles pertenecientes a las localidades de Los Cocos, La Cumbre, Villa Giardino y Capilla del Monte, utilizando camionetas con kits forestales, autobombas y camiones cisternas.

Mientras en el departamento Cruz del Eje, en los dos sitios más afectados durante los últimos días: Cruz de Caña y represa de Morales continúan los trabajos de guardia de cenizas.

En esa región seguirán los trabajos, porque los puntos calientes existentes en el terreno podrían generar algún reinicio del fuego.

En la provincia de Córdoba, los incendios forestales ya arrasaron desde agosto más de 200.000 hectáreas de vegetación, monte nativo, flora, fauna y hasta viviendas, en el marco de la sequía más severa desde que se tiene registro en el 1955.

La falta de lluvias genera también una preocupante bajante en el nivel de los diques, por lo que se esperan cortes de servicio de agua en los próximos meses, si es que las condiciones meteorológicas no varían.