Nación bajó de fase a Córdoba pero Schiaretti mantendrá apertura de comercios

El DNU que publicó ayer el Gobierno nacional dispone que Córdoba capital y otros cinco departamentos pasen a aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). Implica que sólo deberían operar servicios esenciales, excluidos el comercio en general y los shoppings. La norma es más restrictiva que el decreto provincial. No obstante, la Provincia ratificó que los negocios en general seguirán abiertos. Definen subsidios. Alcanzados amenazan con rebelión

El Gobierno de Córdoba mantendrá el criterio de restricción de un conjunto de actividades durante la nueva etapa de la cuarentena pese a que el Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) del Gobierno nacional publicado ayer en el Boletín Oficial dispone que la Ciudad capital y otros cinco departamentos pasen ahora a aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO).

En los hechos, la disposición nacional retrotrae en la práctica a la ciudad de Córdoba a fase 1, esto es, sólo mantener aquellos servicios esenciales.

De hecho, el artículo 17 del DNU enumera las actividades prohibidas durante la vigencia del ASPO.

Entre esas actividades figuran los “eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas; también los centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas”

En paralelo, está prohibido el “servicio público de transporte de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos previstos en el artículo 22 de este decreto y también el turismo”.

Esas restricciones que se extenderán hasta el próximo día 25, incluye en el caso de la Provincia de Córdoba al departamento capital y a los departamentos Santa María, Punilla, Colón, Tercero Arriba y General San Martín.

En los considerandos, el DNU recuerda que “la Provincia de Córdoba continúa también con aumento sostenido de casos, sumándose como zonas de transmisión comunitaria, además de Ciudad Capital, Río Cuarto, Villa María y Marcos Juárez. La provincia implementa medidas epidemiológicas como cordones sanitarios restringidos en algunos casos y más estrictos en otros, con el objetivo de contener los brotes, pero sin el impacto esperado. La provincia presenta un sistema de salud que, según se informa, puede dar respuesta a esta situación sanitaria, con una ocupación de camas de UTI del 70%, lo que demuestra un aumento importante respecto de las semanas previas”.

El decreto provincial

La norma provincial que se oficializó el domingo por la noche pero que había sido anticipada ya el sábado por el gobernador Juan Schiaretti y el ministro de Salud, Diego Cardozo, coincide respecto a los alcances físicos de las restricciones con el DNU nacional, esto es Córdoba capital y otros cinco departamentos.

Sin embargo, es menos restrictiva en relación a las actividades que quedan prohibidas durante la nueva cuarentena respecto a la norma nacional.

De hecho, tampoco hace alusión a una vuelta de Fase o tampoco a conceptualizar a la nueva realidad ASPO respecto al distanciamiento social, preventivo y obligatorio (Dispo) que regía hasta ahora.

Concretamente, el anexo al decreto firmado por el gobernador Juan Schiaretti dispone que desde la cero hora de ayer y hasta el próximo día 25, inclusive, quedará prohibida: “1. Actividad gastronómica: bares y restaurantes 2. Salones de fiestas y boliches con nueva Modalidad (Bar o Restaurante) 3. Cultos 4. Reuniones sociales y familiares 5. Gimnasios 6. Natatorios 7. Escuelas de danza, canto y teatro 8. Autocines 9. Centros de formación profesional y academias de oficios en modalidad presencial 10. Academias de idiomas en modalidad presencial”.

En paralelo, indica el decreto, continúa la prohibición de la circulación interdepartamental en toda la Provincia de Córdoba.

Asimismo, a partir de las 20 y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, “sólo permanecerán abiertos los lugares de venta de elementos esenciales (medicamentos, alimentos, combustibles) y las industrias”.

Finalmente, los “restaurantes, resto bar y bares solamente con servicio de “delivery” y “take away”, podrán permanecer abiertos hasta las veintitrés horas”.

La comparación entre una y otra norma deja en evidencia que el DNU nacional es mucho más restrictivo que el provincial.

Entre las prohibiciones no figuran la apertura de los “centros comerciales”, esto es los shoppings que sí están mencionados taxativamente en el DNU nacional.

En ese marco, Comercio y Justicia consultó ayer a diferentes actores, entre ellos funcionarios provinciales, de la Municipalidad de Córdoba y de los shoppings.

En principio, en la Provincia aseguraron que no estaba previsto revisar las actividades enunciadas en el decreto firmado por Schiaretti.

Ello pese a que esa normativa publicada el domingo a la noche aclara en sus considerandos que el DNU nacional aún no había sido publicado por lo que no se sabía los alcances exactos de la normativa.

En principio, fuentes provinciales contactadas por este medio indicaron anoche que la decisión de cerrar los shoppings quedaría como potestad del municipio.

En tanto, desde la comuna dijeron también anoche que iban a respetar el acuerdo logrado entre la Provincia y los diferentes municipios convenido el sábado por lo que iban a respetar el decreto provincial.

Para cerrar, fuentes de los centros comerciales dijeron que, salvo el patio de comidas o los bares ubicados en diferentes puntos de los shoppings, el resto iba a seguir funcionando.

En todo caso, el tema se resolvería hoy ya con las exigencias del DNU nacional.

Como dato de contexto, ayer, el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, aseguró que esa provincia “continúa como estamos, prácticamente con toda la economía funcionando. De ninguna manera vamos a volver a fase 1”, dijo en abierto desafío al decreto publicado ayer y firmado por el presidente Alberto Fernández.

Subsidios e incertidumbre

Mientras tanto, el Gobierno de Córdoba espera anunciar hoy o a más tardar mañana un conjunto de medidas de ayuda para los sectores que ahora deberán volver a cuarentena dura y cerrar sus negocios.

El artículo 3 del Decreto provincial instruye “a las áreas competentes del Gobierno de la Provincia de Córdoba para que formalicen Programas de Asistencia a las Actividades referidas en el citado Anexo I de este acto”, esto es a las nuevas actividades restringidas.

En los considerandos de la norma, se señala que “no resulta extraño al Gobierno de la Provincia de Córdoba, la agudización de la ya grave crisis económica y financiera en las actividades que por los próximos catorce días quedan restringidas, razón por la cual, corresponde propiciar la inmediata creación de programas de asistencia para morigerar los efectos de tales medidas”.

“Serán anunciadas en las próximas horas”, confirmó anoche una fuente del Gobierno provincial. Serán subsidios y no créditos como en otras ocasiones. No obstante, todavía no se conocen detalles de cuánto será el monto y cómo se distribuirán.

Como fuere, la posición de los sectores afectados es unánime. Ninguno quiere volver a cerrar considerando que en muchos casos se trata de actividades que hace muy poco volvieron a funcionar.

Algunos, como en el caso de los gimnasios enrolados en una entidad específica, hasta amenazaron con abrir hoy e ignorar las restricciones. Con todo, en las últimas horas hubo diferentes advertencias, incluso por parte del ministro de Gobierno, Facundo Torres, de las penalidades que supondría violar la norma oficial.