Tribunal de Cuentas: sigue la polémica por los cambios que impulsa el oficialismo

Los vocales electos del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba de Juntos por el Cambio intentaron ayer sin éxito participar en la Comisión de Legislación General y de Economía que se reunió ayer en la Unicameral para tratar el proyecto de modificación de la Ley 7630 Orgánica de ese organismo, impulsada por el oficialismo.

En ese marco, uno de los vocales electos, Beltrán Corvalán expresó: “Este proyecto de ley es el que avalan Schiaretti y Llaryora con el objetivo de que el Tribunal de Cuentas no controle más los gastos de los funcionarios públicos, es decir lo que hacen ellos con los dineros de todos los cordobeses”.

“Queríamos expresar nuestra voluntad en contra de este proyecto de ley pero no nos permitieron participar, no pudimos hablar. No nos dejaron decir que estamos en contra de esta ley porque vulnera los derechos de todos los habitantes de la Provincia, de saber en qué y cómo se gasta nuestro dinero y cuáles son los precios por los cuales se hacen las compras. Esto es un reflejo más de cómo está Córdoba, de qué manera la actual gestión está bajando la vara institucional. Tanto el actual gobernador como el electo, que asumirá el 10 de diciembre, no quieren que sepamos en qué se gastan millones y millones de pesos de nuestros impuestos», finalizó.

A su turno, su par Fernanda Leiva manifestó: «En defensa de la voluntad popular quisimos manifestar nuestro repudio y rechazo a este proyecto de ley que tiene como único objetivo eliminar el control del gasto público del próximo gobernador y sus ministros. Los cordobeses eligieron a la oposición para que controle cada centavo del dinero público pero no nos dejaron hablar aduciendo que no estábamos autorizados para emitir opinión».

El oficialismo asegura que el proyecto busca modernizar una norma que data de décadas.

Sin embargo, llama la atención que sólo ahora, a menos de un mes del fin del mandato de Schiaretti y de la asunción de Llaryora, los legisladores de Hacemos por Córdoba busquen modificar la ley, precisamente en momentos en que la oposición tendrá mayoría en ese órgano de control.