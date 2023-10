Transporte: Córdoba insiste con el reclamo y Nación asegura que “faltan trámites”

El conflicto planteado entre el Gobierno nacional y la Provincia de Córdoba por la falta de envíos de los subsidios al transporte correspondientes a septiembre por un monto de 1.400 millones de pesos, se mantuvo ayer sin avances luego que la Nación asegurara que Córdoba no completó los trámites necesarios vinculados a la SUBE para contar con los recursos.

La versión de la administración de Juan Schiaretti fue ciertamente diferente. Fuentes del Ejecutivo consultadas por Comercio y Justicia indicaron que Córdoba sí firmó la adenda que reclama el Ministerio de Transporte y que la falta de giro de los recursos no tiene un argumento sustentable.

Como fuere, la situación es complicada para la Provincia. Sin esas partidas, en las próximas horas comenzará el reclamo de las empresas para afrontar los costos del combustible y días después la exigencia será para completar los fondos destinados a atender los sueldos de los choferes.

El tema es que, si Córdoba no levanta el reclamo contra la Nación por la baja de subsidios producto de no contar con la SUBE, nada indica que vaya a recibir los recursos correspondientes no sólo los de septiembre sino los que restan hasta fin de año.

En ese escenario, la Provincia y los municipios, entre ellos la ciudad de Córdoba, deberían aportar los fondos faltantes para evitar un colapso del sistema urbano e interurbano o bien analizar un nuevo aumento en las tarifas, tema que de hecho ya figura en los planes tanto en el servicio urbano de capital como en los interurbanos, aún con la llegada de los subsidios nacionales.

Respuesta de la Nación

En ese marco, ayer, el Gobierno nacional aseguró que está “a la espera de la respuesta del Gobierno de Córdoba para la firma de la Adenda IV que le permitirá a Nación desembolsar los montos correspondientes al mes de septiembre del Fondo Compensador al Transporte Público del Interior”

Al mes de agosto de 2023, Córdoba recibió por parte del Estado nacional un total de $9.987 millones de pesos correspondientes al Fondo Compensador, luego de la correcta presentación de los informes correspondientes por parte de la provincia.

A raíz de la resolución 532/2023 del Ministerio de Transporte de la Nación, que distribuye el Fondo Compensador para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todas las provincias debieron firmar la adenda IV adhiriéndose al régimen vigente, además de rendir las cuentas y presentar la información correspondiente, para cobrar los montos determinados por el fondo.

El gobierno de Córdoba, por su parte, primeramente cuestionó la normativa que le resulta aplicable al convenio enviado a firmar. En respuesta, en fecha 29 de septiembre, Nación le solicitó a la Provincia que “manifieste expresamente si ciertamente es su voluntad adherirse a dicho régimen y por tanto desiste de su planteo, ello en pos de perfeccionar el acuerdo y velar que los pagos se efectuaran de manera transparente y eficiente”.

La Nación destacó los beneficios de la SUBE y la intención de que llegue a Córdoba.

“Su implementación resulta clave para continuar expandiendo una política pública federal que permite que el subsidio llegue a los pasajeros y pasajeras de manera más directa y transparente”, completaron.

La incorporación de más ciudades con SUBE en Córdoba implica para sus ciudadanos acceder a distintos beneficios que otorga la tarjeta. Entre ellos, se destaca que permite facilitar la forma de pago del transporte público y que permite recopilar y desagregar información de viajes para su análisis, que ayuda a avanzar con mejoras significativas en políticas públicas de movilidad.

Además de permitir el acceso a la Tarifa Social Federal para grupos vulnerables, la SUBE posibilita contemplar los atributos locales definidos por cada jurisdicción para los distintos grupos beneficiarios exentos del pago del boleto.