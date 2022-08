Por Alfredo Flury

El jueves de la semana próxima debería comenzar a regir el nuevo esquema. Pero hasta ahora no sólo no están las normativas indispensables sino tampoco las distribuidoras saben a quiénes alcanzará el retiro total o parcial de los aportes. En tanto, el RASE sigue abierto y hay unos 400 mil cordobeses que todavía no se anotaron. ¿Incompatibilidades en las bases de datos?

La EPEC, las cooperativas eléctricas y Ecogas carecen a la fecha de datos sobre a quiénes y en qué medida deberán facturarles con aumento producto de la quita total o parcial de subsidios dispuesta por el Gobierno nacional.