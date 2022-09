Agosto cerró con una caída de reservas superior a los 1.400 millones de dólares. El campo también necesita liquidar, para preparar la siembre de la nueva campaña gruesa 2022/23. Se descuenta un nuevo paquete de incentivos, ahora con mayor «sintonía fina»

Por Javier De Pascuale

Las Reservas Brutas del Banco Central (BCRA) cayeron ayer en 114 millones de dólares, cerrando de este modo el mes de agosto con una pérdida de 1.409 millones de dólares en el mes. Es la cifra que expresa el fracaso del denominado «dólar soja» promovido por la autoridad monetaria durante el mes pasado para que los productores liquiden parte de las 23 millones de toneladas de cereal retenido en silobolsas por todo el país. Y es el prólogo para un seguro anuncio que podría realizarse hoy desde el Gobierno sobre un nuevo régimen de incentivos que mejore la oferta de agosto, en la búsqueda por dotar de divisas las escuálidas reservas del Central.

Ayer, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, afirmó en el Senado Nacional que «se está trabajando y analizando» una propuesta que incentive la liquidación de soja por parte de los productores, al tiempo que desestimó la posibilidad de establecer en el corto plazo un esquema de «retenciones cero» para las exportaciones agropecuarias.

Bahillo estará hoy en Rosario y durante toda la jornada de ayer arreciaron los rumores de que su presencia en la capital sojera de la Argentina coincidirá con el anuncio del nuevo paquete de incentivos.

«Es un rumor que corre muy fuerte en el mercado», destacó ayer en su cuenta de Twitter el economista Salvador Di Stefano, consultor regular de las entidades que integran la Mesa de Enlace Agropecuaria. El Gobierno viene tejiendo pacientemente una negociación con los representantes del agro para testear diversas alternativas, aunque hasta anoche había hermetismo total en el Gobierno sobre cuál sería el mecanismo a aplicar.

El propio Di Stefano, junto a otros economistas vinculados a la Mesa de Enlace expresaban ayer por redes sociales el deseo de sus mandatarios: dólar soja a $200 inicialmente por septiembre (con un notable aumento sobre la versión agosto de la «divisa» sectorial) que «incluirá otros productos (miel, maní, maíz y otros)». Argumentaban incluso que «si sale el dólar soja a $200 vamos a tener mucha liquidez, podría bajar la soja en el mercado, subirían los dólares alternativos y los productores podrían cerrar operaciones inmobiliarias». Es el discurso de los dirigentes agropecuarios que hasta el último minuto de hoy estarán presionando sobre las autoridades de Hacienda y del Central para sacar una medida que también el mismo campo necesita para liquidar y hacerse de capital de trabajo, ya que en septiembre se compran las semillas de la campaña gruesa 2022/23.

De modo que las necesidades estatales de divisas se encuentran en septiembre con las necesidades de los propios productores, sólo que hasta anoche no se conocía públicamente el «punto de equilibrio» que en la economía expresará el encuentro satisfactorio para ambas partes, aunque distintos operadores económicos descontaban que el equipo económico de Sergio Massa había logrado «sintonía fina» con economistas de las entidades agropecuarias como para realizar una oferta de un paquete relativamente atractivo para el sector.

En todas las versiones, se habla de un tipo de cambio «especial, único y limitado» a los 20 días hábiles de septiembre. Un detalle no menor es que la nueva propuesta alcanzaría también a algunas exportaciones de productos puntuales que no tienen mercado dentro del país o cuyo mercado no fija precios en la economía: miel, maní, maíz pisingallo y otras variedades de porotos.