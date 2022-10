El gobernador Juan Schiaretti cuestionó el jueves las medidas cambiarias dispuestas por el Gobierno nacional y la falta de una estrategia para bajar la inflación.

“Cada día aparece uno nuevo”, dijo el mandatario en referencia a los nuevos cepos dispuestos para los consumos en dólares en el exterior, reflejados ayer en los denominados “dólar Qatar” y “dólar Coldplay”.

Schiaretti habló con los medios en el marco de un acto en el Centro Cívico, donde presentó un programa de fomento al empleo industrial.

“Es un momento donde la plata no alcanza. Nuestros productores, empresarios e industriales no saben cuánto les van a costar las materias primas y los insumos. Y no saben si les van a dejar importar. Ni cuándo, si es que la materia prima es importada”, expresó.

Con relación a las nuevas restricciones para la compra de bienes y servicios en el exterior, el Gobernador consideró: “Es difícil controlar la cantidad de dólares que hay. Cada día aparece uno nuevo”.

Por último, destacó que, en un momento de alta inflación, “invertir y producir es muy valioso”.

“Mientras la situación en Argentina es de incertidumbre, nosotros en Córdoba generamos certezas”, destacó.

Plan de empleo

Schiaretti presentó ayer el programa “Fomento Empleo Industrial”, cuyo objetivo es promover la inserción laboral de 2.000 nuevos trabajadores en las industrias pymes cordobesas.

La iniciativa brinda a las industrias un subsidio para cada nuevo personal que se incorpore en las empresas, y un acompañamiento para su formación, con la finalidad de elevar sus capacidades e incrementar sus estándares de conocimientos y productividad laboral.

Por su parte, las industrias se comprometen a sostener los puestos de trabajo durante 24 meses.

En este marco, el mandatario cordobés destacó: “Siempre estamos buscando alternativas junto a los sectores productivos de cómo podemos generar más empleo”. Además sostuvo que “este programa es el resultado de esa interacción entre el sector público y el sector privado”.

La acción está dirigida a todas las pymes de Córdoba que se encuentren comprendidas en las categorías pequeñas y medianas empresas -de acuerdo a la clasificación dada por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (Sepyme) de la Nación– y a trabajadores que no formen parte de otros programas de empleo del Gobierno provincial.

La implementación del programa se hará mediante la presentación mensual del formulario F931 ante la Secretaría de Industria del Ministerio de Industria, Comercio y Minería provincial, a los fines de establecer el incremental de empleo para el pago del subsidio correspondiente. La gestión del trámite es vía digital.

En el acto estuvieron presentes la ministra de Coordinación, Silvina Rivero, su par de Industria Comercio y Minería, Eduardo Accastello, y el titular de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), Marcelo Uribarren. También participaron distintos referentes del sector.

Los detalles

El nuevo plan apunta a generar 2.000 nuevos puestos de trabajo en empresas industriales de la provincia de Córdoba.

Está destinado a aquellas contrataciones que realicen las industrias por tiempo indeterminado.

Incluye un subsidio mensual por 12 meses de la ejecución del programa, con una asignación mensual de 12.000 pesos por cada nuevo trabajador y trabajadora incorporado/a.

En paralelo, contempla la capacitación de los inscriptos, medida que estará a cargo de las industrias en sus propias fábricas o en industrias relacionadas con la cadena de valor del sector.

Al mismo tiempo, la industria se compromete a sostener los puestos de trabajo durante el plazo de 24 meses.