Preocupación en las pymes: «¿A quién le vamos a vender?»

Apyme evalúa gravísimas consecuencias entre las pequeñas y medianas empresas, de las acciones que está tomando el Gobierno a partir de los anuncios de Caputo, el DNU y la Ley Ómnibus. Habla de cierre de empresas

Por Javier De Pascuale

El titular de Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) de Mendoza e integrante de la dirección nacional de la organización, Rubén Palau, manifestó su preocupación por el impacto de las desregulaciones propuestas por el decreto 70/2023 del presidente Javier Milei, así como por lo anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, y las disposiciones contenidas en la llamada Ley Ómnibus, hoy a consideración del Congreso Nacional. Aseguró que las pequeñas y medianas empresas son un termómetro sensible a las modificaciones en normativas económicas y que sus efectos se medirán claramente en los próximos seis meses con pérdida de mercado e incluso cierre de empresas.

«Esta serie de regulaciones que establece el nuevo decreto presidencial ponen en juego un montón de cosas, no sólo para los asalariados, no sólo de las empresas del Estado sino que también impactan en el juego de la oferta y la demanda. Esta gente que habla de libre mercado, hoy hace que el que más tenga -en este caso los grupos económicos concentrados de la economía- van a hacer lo que ellos quieran», expresó Palau en una entrevista radial.

«Claro que ya lo venían haciendo, aunque ahora será peor. Por ejemplo en alimentos y otros productos, esas empresas venían aumentando paulatinamente precios con el gobierno anterior, basados en que había inflación por la emisión monetaria. Y resulta que la emisión de moneda de septiembre del año pasado a septiembre de este año subió 74%, mientras que los productos de la canasta básica como el arroz aumentaron 210%», agregó.

«La economía concentrada ha hecho lo que ha querido y cuando ahora ya directamente les dicen hagan juego señores, que nadie los va a inhibir, entonces vienen los problemas que estamos teniendo en estos momentos, con disparos de precios. Han ganado mucha plata, pero mucha plata los grupos concentrados, y ahora ya es un descontrol. La pregunta que nos hacemos ahora, con estas desregulaciones, ¿Ustedes creen que van a bajar los precios con todo esto? No creo», afirmó el dirigente empresario.

«Imagínese lo difícil que es mantener un producto a un precio determinado hoy, para quienes producimos desde aquí, cuando los insumos muchas veces los manejan estas empresas o proveedores monopólicos. Ya era muy difícil y va a ser mucho más difícil ahora. Porque hablan de competitividad y van a abrir las importaciones y las exportaciones de todo y eso nos perjudicará.

La gente lo sufrirá, como en el caso de la carne u otros productos. A nadie no le va a alcanzar sus ingresos para pagar en dólares lo que ellos obtienen en el extranjero. No sólo para comer, sino también para pagar sus impuestos ni mucho menos de vacacionar. Por eso las reservas han caído estrepitosamente en Mendoza, en la costa atlántica, en Bariloche», precisó.

«Nosotros tenemos que seguir trabajando y vendiendo y la pregunta del millón: ¿A quién le vamos a vender, en un mercado interno totalmente deteriorado? Ya pasó en Navidad, con la caída de ventas, también de juguetes, algo que en Reyes se va a notar aún más todavía. El deterioro del mercado interno va a terminar afectando a las pymes de todo el país, que veníamos con un uso de la capacidad de la industria del 70 por ciento, récord histórico, y con una desocupación de siete puntos. Hay que ver cómo seguirán estos guarismos de ahora en adelante…. Ya los primeros seis meses del año lo veremos claramente. Si es que algunas pymes llegamos a los seis meses, quiero ser claro y concreto», se lamentó el dirigente gremial pyme.

«No creo, estas son recetas que ya hemos visto. Es la misma receta de Martínez de Hoz en su momento, con la dictadura. La misma receta de Carlos Menem con Domingo Cavallo, luego retomada por Fernando De la Rúa. Así quedamos en el 2001 todos patas para arriba. Yo fui uno de ellos, yo lo ví y lo viví», dijo.

«De acuerdo a mi criterio -y esto lo digo como Rubén Palau, no como Apyme-, este hombre no está en sus cabales. No es ni siquiera ordenado todo esto. Creo que hay que ver quiénes son los ganadores de todo esto, porque cuando muchos pierden otros ganan. Son las corporaciones, que además ahora se van a quedar con empresas líderes del Estado, como Aerolíneas, o YPF que es oro en polvo. Mire la magnitud de la cosa que hoy el mundo entero está teniendo graves problemas con insumos críticos, que nosotros podíamos venderles. Ahora ellos van a captar esos recursos y habremos perdido no solo la subsistencia del mercado interno, sino también la soberanía y la garantía de futuro. Muchos empresarios de economías regionales que apoyaron la llegada de este gobierno se han pegado un tiro en el pie, qué quiere que le diga. Pero bueno, allá ellos», cerró la entrevista Rubén Palau.

«Quieren terminar con la industria nacional»

Cuestionan la liberación de las importaciones. Traerá aparejado pérdida de puestos de trabajo, como mínimo

Crecen las críticas a la liberación de importaciones dispuesta por el gobierno nacional y desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios de la República Argentina (Ayme) alertaron sobre el daño que provocará esta decisión en la industria local con consecuencias como la pérdida de puestos de trabajo.

Uno de los anuncios del Gobierno junto a la Afip establece la eliminación de licencias no automáticas para las importaciones. De esta manera, desde ahora en adelante, los importadores no deberán pedir autorización al Estado para traer productos del exterior, sino simplemente tendrán que comunicarlo para que quede registro.

El secretario nacional de Apyme, Juan José Sisca, señaló que la liberación de importaciones “afecta enormemente a la economía nacional, sobre todo a las fábricas e industrias argentinas que tienen desventaja en competir con industrias extranjeras”.

En diálogo con el Informativo Farco, aseguró que liberar las importaciones junto a la eliminación de la ley de góndolas, del compre nacional, entre otras, se impusieron “en función de terminar con la industria nacional”. Eso, para Sisca, significaría “una pérdida enorme de puestos de trabajo y se conforma un círculo vicioso que termina cerrando las pymes”.