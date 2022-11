El titular de la cartera de Economía se expresó así al tratar de justificar su respuesta a la pregunta sobre la posibilidad de que se otorgue un bono de fin de año para trabajadores en relación de dependencia.

“Entre el gobierno de (Mauricio) Macri y la pandemia el asalariado medio perdió 23 puntos de poder real de compra (…) Ahora, si vos no tenés fortaleza, si vos no asumís que tenés que recuperar fuerza, que tenés que recomponer los músculos del cuerpo no tenes capacidad de tirar una piña, en el buen sentido, para recuperar el ingreso. Nosotros tenemos que recuperar el ingreso y te diría que esa es la deuda del Frente de Todos, la deuda más profunda de nuestro contrato con la ciudadanía”, comentó.

“¿Cuáles son los instrumentos? Bueno, lo podemos discutir”, dijo y se refirió a medidas tomadas desde que llegó al Palacio de Hacienda en agosto pasado, como la suba del mínimo no imponible de Ganancias, el aumento de asignaciones familiares para trabajadores y el refuerzo para personas en situación de indigencia financiado con la recaudación del “dólar soja”.

Massa admitió el daño que sufrió el salario ante la aceleración de la inflación. Pero argumentó que se necesita fortalecer al Estado para poder llevar adelante iniciativas como la del bono de fin de año.

“Si no asumimos que partimos de una situación que bordeó el abismo, estamos complicados”

Tras ese rodeo en su respuesta, no descartó el pago de un bono de fin de año para trabajadores en relación de dependencia, tal como reclaman algunos miembros de la coalición de gobierno y sobre el que ya hablaron el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, y la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos. Sin embargo, el funcionario dijo que hay dificultades para implementarlo.

“Lo que tenemos que hacer es encontrar un mecanismo que nos permita resolver el conjunto de los trabajadores. Porque, si no, lo que pasaría es que a lo mejor tomamos la decisión de fortalecer a los trabajadores del sector privado y dejamos a 1.100.000 municipales a la vera del camino”, dijo.

“Lo que yo miro es cómo mejorar el ingreso (…) Alguna decisión tenemos que tomar para seguir mejorando el ingreso”, concluyó, ante la pregunta directa respecto a si el bono quedaba descartado.