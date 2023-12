Llaryora insistió y logró subir el aporte de los estatales para financiar la Caja y la Apross

Luego de fracasar la semana pasada en su intento legislativo, ayer -con cambios menores- obtuvo el aval para aumentar los aportes personales de los activos. La ley también faculta al Ejecutivo a elevar el porcentaje en caso de ser necesario. La decisión generó un paro de 24 horas de los gremios estatales hoy jueves. Vuelve el asueto administrativo en enero

El gobernador Martín Llaryora logró finalmente ayer, en la última sesión legislativa del año, imponer con cambios menores el proyecto para aumentar los aportes personales de los trabajadores activos para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones y de la obra social Apross.

Luego del fallido intento de la semana pasada, el mandatario volvió a insistir con el proyecto, esta vez con modificaciones menores respecto a aquella que no logró el quórum necesario para su sanción.

En ese contexto, los gremios estatales dispusieron un paro por 24 horas hoy jueves, en oposición a la nueva legislación.

Mientras tanto, según pudo conocer Comercio y Justicia, trascendió que el viernes Llaryora dispondría asueto administrativo, decisión que se extendería luego durante todo enero, tal como ocurre en los últimos años.

Con esa medida, el mandatario buscaría, entre otros objetivos, bajar la tensión de los gremios tras la sanción de la ley.

Qué dice la norma

El texto aprobado ayer es ciertamente escueto.

El artículo 1 señala que “el aporte obligatorio que deben efectuar los sujetos activos a los que refiere el artículo sesenta y tres (63) de la Ley 10.928, de hasta dos (2) puntos porcentuales sobre el total de las remuneraciones brutas liquidadas a dichos agentes, en las formas, tiempos, modos y condiciones que fije la reglamentación, a fin de salvaguardar la integridad de los haberes de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Queda facultado el Poder Ejecutivo para disponer la aplicación de hasta otro mismo porcentaje, por idénticas razones que fundan el aporte anterior”.

En tanto, el artículo 2 faculta al Directorio de la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) a 1) Establecer un aporte solidario regular para ser beneficiario en la categoría contemplada en el inciso h) del artículo 7° de la Ley N° 9277; 2) Constituir un fondo complementario para atender enfermedades emergentes, tratamientos prolongados

prácticas y tecnologías innovadoras, con un aporte mensual a cargo de cada uno de los afiliados y beneficiarios”.

En paralelo, el artículo 3 faculta al Poder Ejecutivo Provincial para el año 2024, a modificar, a solicitud del Directorio del Apross, hasta un (1) punto porcentual los porcentajes expresados en el artículo 32 inciso a) y b). Las modificaciones se fundarán en cálculos actuariales y financieros”.

Aunque el sueldo de diciembre se comenzará a pagar a partir del viernes, los gremialistas ya saben que, además, del descuento de uno por ciento para la Apross, que fue anunciado en la mesa de negociación, también aparecerá otro descuento de 3.700 pesos para un fondo especial para “enfermedades catastróficas” que administrará la Apross.

Ante esta situación, los gremios resolvieron ir a un paro de 24 horas hoy.

Después del fracaso del miércoles pasado para aprobar un aumento a los aportes, que en ese caso era de “hasta seis por ciento”, ayer el oficialismo consiguió los votos necesarios para sacar la ley, que aumenta en dos puntos los aportes a los estatales, que irá a la Caja de Jubilaciones.

Ayer, además de los 33 votos del bloque de legisladores de Hacemos Unidos por Córdoba tuvo el acompañamiento de los aliados: la macrista Karina Bruno y del libertario Agustín Spaccesi.

La novedad es que el radical Dante Rossi se “cortó solo” y se abstuvo de votar en contra de la suba de los aportes a los estatales. “La aprobación no depende de mí, no soy el responsable de que salga esta ley”, argumentó sobre por qué decidió no jugar con Juntos por el Cambio.

Paro provincial

Después de conocer la sanción de la ley enviada por el Ejecutivo, los gremios estatales resolvieron avanzar hoy con un paro de 24 horas con “abandono de tareas en toda la Administración Pública -área central- y los Hospitales Públicos Provinciales”.

En ese marco, los sindicatos convocaron a una concentración a las 9.30 en Maipú 354, en el caso del Sindicato de Empleados Públicos (SEP).

Con todo, la idea es que todos los manifestantes marchen hasta el Centro Cívico para concluir allí la protesta.

“Ante esta decisión que afecta a los trabajadores estatales, de un Gobierno provincial que decía que venía a reivindicar la justicia social, no hay otra alternativa que ir a un paro, en la jornada de mañana. Nos sentimos muy defraudados, porque habíamos iniciado una negociación con funcionarios provinciales”, confirmó Sergio Castro, titular del SEP.

Por su parte, el secretario General de la UEPC, Roberto Cristalli, indicó a este medio que la actitud adoptada por el Ejecutivo supone no sólo una baja nominal en los salarios de los activos sino que también abre la posibilidad de iniciar acciones judiciales ante una eventual violación del denominado “núcleo duro” de las jubilaciones respecto al salario de los activos, fijado oportunamente por el Tribunal Superior de Justicia.