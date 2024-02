El Gobernador reclamó al Presidente que cite a los mandatarios provinciales “para que sean escuchados”. Criticó las políticas de ajuste y alertó: “Sin un plan de empleo ni actividad económica, entraremos en una recesión nunca antes vista”. Ratificó su rechazo a la quita de subsidios al interior para favorecer al AMBA. Anses sigue sin enviar fondo alguno a la Caja. Hoy, la UEPC decide si comienzan las clases

El gobernador Martín Llaryora volvió a solicitar al presidente Javier Milei que convoque a los gobernadores para debatir los diferentes frentes abiertos tras el fracaso del proyecto de ley ómnibus y encarrilar el quiebre en la relación entre el Gobierno nacional y la “oposición dialoguista” luego de esa situación.

En ese marco, el mandatario insistió en sus críticas a las políticas del Gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal a través de un “ajuste salvaje”, según calificó.

En diálogo con “El Show del Lagarto”, el Gobernador se refirió a un plan de ajuste de la Nación y pidió “parar” porque “es imposible vivir de esta manera”.

En ese sentido, alertó que “sin un plan de empleo ni actividad económica”, Argentina puede padecer una “recesión nunca vista, casi peor a la del 2001″, y pidió al presidente Milei que convoque a los gobernadores para que sean escuchados.

“Se están tomando decisiones sin escuchar”, reprochó. En ese sentido instó al presidente Milei a que “convoque a los gobernadores para que podamos trabajar en conjunto y hacer las reformas necesarias para una Argentina mejor”, al advertir que “el plan fiscal de ajuste de esta manera tiene que cerrar con empleo y con actividad económica, sino entramos en una recesión nunca vista, casi peor a la del 2001″.

Visión centralista

“Basta de esta visión porteña de Argentina, esa visión unitaria que sólo cuida a los vecinos que viven cerquita de la (Casa) Rosada y abandona al interior”, cuestionó y añadió: “El ajuste es injusto, causa dolor social tremendo y no resuelve el problema del déficit”.

También criticó la eliminación del incentivo docente, que consideró “una barbaridad” porque “Argentina va a salir con más educación, nunca con menos educación. Todos estamos reestructurando y achicando el gasto pero no se puede achicar la educación”, remarcó y afirmó que tanto el incentivo docente como el subsidio al transporte, entre otros, “no tienen impacto presupuestario” nacional.

Cuestionó también el “tremendo ajuste sobre los jubilados y sobre los programas sociales de la gente que lo necesita. Es brutal lo que están haciendo. La gente no llega a fin de mes”.

Resaltó que va a colaborar con el presidente Milei para sacar al país adelante, “pero que no espere que no le diga lo que está pasando en el interior”.

“No están viendo la realidad de lo que pasa en el interior, el interior está sufriendo mucho más. Si me tienen que criticar, que me critiquen, que me insulten. Yo no voy a parar de defender los intereses de los cordobeses”, sostuvo.

Llaryora calificó de “avasallamiento” contra el interior de Argentina el plan de Milei de quita de subsidios al transporte y recortes -por ejemplo- del Fondo de Incentivo Docente (Fonid). Si bien se mostró abierto al diálogo para encontrar consensos, el mandatario cordobés cuestionó la mirada centralista del gobierno nacional.

“Su mirada es desde la Capital Federal, todos sus funcionarios son de allá”, agregó.

“Sacarles la plata a los docentes, sacar el incentivo docente, es garrafal. Cortar los subsidios del transporte, es garrafal. Cortar todos los subsidios de luz… van a ver lo que va a llegar la boleta de luz… y privilegiar a la Capital, allá no se toca nada y que el interior se la banque como pueda. Parecemos dos Argentinas distintas”, reforzó.

“Siguen aplicando medidas que son gravísimas. Necesitamos un Gobierno que no deje sola a la gente, basta de la visión porteña sobre Argentina”.

Achique

“Todos estamos achicándonos, pero no se puede achicar la educación, vamos a trabajar para que el Gobierno entienda que no puede quitarle el dinero a los docentes, que vuelva este incentivo”, señaló.

“¿Qué país puede quitar el incentivo docente, a quién se le puede ocurrir cortarlo en todo el interior? Yo le pido que trabajemos para que los docentes puedan volver a tenerlo e iniciar las clases”, aseveró.

“Vamos a tener problemas de estrés en algunas escuelas porque tenemos que aceptar la mayor demanda de alumnos que están yéndose a escuelas públicas porque las familias no pueden pagar las cuotas en las privadas”.

Sobre la suba del boleto del transporte urbano en Córdoba a $700, Llaryora confirmó que la Provincia “seguirá subsidiando” con los boletos sociales vigentes.

“Ya llevamos 88 mil inscriptos en el Boleto Educativo y voy a reforzar las partidas”, indicó.

“Además del tremendo ajuste sobre los jubilados, el otro ajuste es de 56% en programas sociales. Y cuando la pobreza se dispara al 57%, esos programas son los que le llegan a la gente. Es brutal lo que está pasando, yo me pongo para colaborar con el Presidente, pero en el interior la gente no llega a fin de mes, quitaron subsidios al transporte y no al AMBA, ahora la luz se va a disparar. Es un ajuste salvaje sin armonizar y sin que la sociedad lo pueda soportar”, ratificó Llaryora.

Fondos que no llegan

El llamado al diálogo de Llaryora apunta a tender puentes que le permitan acceder a fondos que son vitales para Córdoba y que sin embargo no están siendo desembolsados por el Gobierno nacional.

Además de los subsidios al transporte urbano, la Provincia reclama el envío de los recursos de Anses para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones.

Esos fondos que permanecen congelados desde hace dos años y que representan sólo 1.072 millones de pesos mensuales, este año directamente no llegaron.

“No mandaron un peso. Ni siquiera los 1.072 millones que de por sí son simbólicos a esta altura cuando en función de la Ley de Presupuesto 2023 deberían ubicarse en torno a los 10 mil millones de pesos mensuales”, reveló a Comercio y Justicia una fuente del Ejecutivo.

El tema es un problema mayúsculo para la Provincia que debe cubrir con fondos del Tesoro un rojo creciente para pagar en tiempo y forma las jubilaciones.

Mientras tanto, están pendientes de resolución dos presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia interpuestas durante la gestión de Juan Schiaretti por la deuda de 2022 hacia atrás y por los envíos corrientes del año pasado.

Frente salarial

Por lo demás, hoy habría novedades respecto a la paritaria con el gremio docente. La UEPC tiene este mediodía una asamblea de secretarios generales en la que espera contar con una propuesta superadora para poder exhibir ante las bases.

De no ser así, la decisión sería no comenzar el ciclo lectivo el lunes próximo.

Un punto no menor y que no estaba en los planes de Llaryora fue la decisión de Milei de eliminar el Fonid, que representa cerca de 10% de los salarios de los educadores. El Gobernador ya dijo que no tiene posibilidades de cubrir ese faltante.