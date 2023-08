Para la Cámara de Comercio, la merma fue del 9,7% mientras que para Fedecom llegó al 3,7%. Según esta última entidad, la disminución ya suma 14 meses consecutivos. También se redujo la rentabilidad

La Cámara de Comercio de Córdoba informó que las ventas minoristas en julio pasado registraron una caída del 9,7% mientras que para la Federación Comercial (Fedecom), la baja fue del 3,7%.

En ambos casos, la evolución de los informes de cada una de las entidades reflejan una tendencia que ya se venía observando en los últimos meses.

Según el Observatorio Comercial de la Cámara de Comercio, el 57% de los negocios relevados tuvieron ventas por debajo de sus expectativas.

Únicamente el 9% de los locales registraron un nivel mayor al esperado.

Los grandes comercios y los ubicados en shoppings cumplieron o superaron sus expectativas.

La caída en las ventas vino acompañada de una baja en la rentabilidad del 13,2%.

En cuanto a la variación respecto al mes inmediato anterior, la merma fue del 7,9%, siempre medido en unidades. La rentabilidad, en tanto, también mostró una disminución del 8,2% con relación a junio.

Dentro de este complejo contexto, fueron los grandes comercios y los locales del rubro decoración y hogar los que lograron aumentar o mantener sus niveles de ventas. Por el contrario, los pequeños locales experimentaron caídas de ventas mayores que el promedio, principalmente en los rubros Indumentaria y Estética/Cuidado personal.

El ticket promedio que informó la entidad fue de 33.700 pesos en julio pasado.

Fedecom

Por su parte, las ventas minoristas de los comercios pymes de la provincia de Córdoba finalizaron julio con una caída del 3,7% frente a igual mes del año anterior, de acuerdo con los datos relevados por la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) y sus Cámaras y Centros Comerciales adheridos.

Con este dato, ya son 14 los meses de bajas interanuales consecutivas.

Desde la entidad recordaron que en julio del año pasado y respecto a 2021, las ventas ya habían disminuido un 2,8%.

“Las vacaciones de invierno fueron buenas en la provincia de Córdoba, pero no fueron suficiente como para revertir la caída que venimos arrastrando desde hace más de un año. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios frente a la inflación que no para y la incertidumbre que se genera en un año electoral no son el mejor combo para impulsar el consumo”, analizó Fausto Brandolin, presidente de Fedecom.

Al mismo tiempo, adelantó: “Hacia adelante no vemos que la cosa vaya a cambiar mucho. Ahora estamos analizando las primeras consecuencias de las nuevas medidas implementadas para administrar las importaciones que tomó el Gobierno nacional”.

De los 11 rubros relevados por la entidad, sólo uno exhibió valores interanuales positivos y el resto caídas. Uno clave como es Alimentos y bebidas, registró una baja del 5,6%.

El único rubro que subió fue el de Farmacias que aumentó 2%.

Respecto a las formas de pago, el 47% de las transacciones que se concretaron en julio se realizaron con tarjeta de crédito, y el 53% restante, al contado, informó Fedecom.

La baja en las ventas minoristas en julio ya habían sido informadas también por el Centro de Almaceneros de Córdoba.

En la misma línea, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) también viene dando cuenta de una caída constante en las ventas del sector. El dato de julio aún no fue informado por la entidad.