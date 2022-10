Asociaciones de magistrados y empleados del Poder Judicial plantearon en la Cámara de Diputados sus discrepancias sobre la implementación del articulado del proyecto de Presupuesto 2023 que los obliga a pagar el impuesto a las Ganancias, y pidieron «más tiempo para debatir el tema».

Ante integrantes de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, los representantes del Poder Judicial remarcaron que «nadie está en desacuerdo en que se debe pagar el impuesto», aunque insistieron con que «no se puede bajar abruptamente el ingreso de un mes para el otro».

«No hay ningún juez que no esté de acuerdo en tributar Ganancias, pero hay que trabajarlo y regularlo de manera que no se afecte la intangibilidad del sueldo», expuso Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn).

En representación de las entidades del Poder Judicial, expresó: «Esto no es un privilegio, sino que es la intangibilidad establecida en el artículo 110 de la Constitución Nacional».

«Avanzar de esta manera tan precipitada, sin opciones de diálogo y saltando una cláusula constitucional nos pone en una situación muy frágil y de mucha inseguridad», completó.

Al respecto, resumió que «hay un avasallar constitucional que se refiere a la intangibilidad de los sueldos de los magistrados y de los integrantes del Poder Judicial en tanto en el artículo 110, cuya norma fue ratificada con la Convención Constituyente de 1994 desde que, existiendo esta norma ya en la Constitución Nacional, al momento de hacerse las modificaciones correspondientes a nuestra Constitución fue ratificada y convalidada esa misma situación».

En el mismo sentido, el camarista federal Mariano Llorens consideró que «la intangibilidad del sueldo no pasa solamente por pagar o no pagar Ganancias. Es una garantía que tienen los jueces, es una tranquilidad»

Para Juan Manuel Culotta, integrante del Consejero de la Magistratura, «hay 188 magistrados de la Justicia federal y nacional que están pagando Ganancias, el 25% del padrón. Si se cubren todas las vacantes actuales, habrá un 43% de los magistrados tributando».

Ante las expresiones de los invitados, el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto, intervino: «Más allá de no estar de acuerdo con que se aplique, o de que no son los tiempos, ¿traen alguna propuesta concreta?; porque esto no es una cosa saldada, para la sociedad no lo es».

El legislador entrerriano se refirió así a los dichos de algunos de los magistrados que durante la reunión dijeron que pensaban que «el tema había saldado con la votación de la ley del Gobierno macrista que disponía que pagaran todos los que ingresaban al Poder Judicial desde 2017, y con las acordadas posteriores que se firmaron sobre ese punto».

«En 2018 se firmó el protocolo de implementación que creo que firmó (el entonces ministro de Justicia, Germán) Garavano, pero eso no es ley de la Nación; las acordadas, los acuerdos del Consejo de la Magistratura y de las provincias no son ley de la Nación», les aclaró Casaretto.

Por su parte, el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), les dijo que «el tema no es nuevo porque hace un año y medio que el diputado Casaretto tiene un proyecto en este sentido, y las iniciativas legislativas son de público conocimiento».

«Si ustedes piden más tiempo pero para sentarse a hablar, la condición es que se parte de que determinado punto no se toca (por la intangibilidad), ya no sería una negociación, porque no se puede partir desde ese punto», aseveró.

«Nosotros no podemos en ningún caso resignar nuestro rol y las decisiones se toman por mayoría. Vamos a recoger todo lo que se dijo y formará parte, de acá a mañana, de nuestro debate para determinar qué es lo que tenemos voluntad de avanzar en la dirección y que hoy no podríamos avanzar mucho más», completó.

Para el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, se vio por parte de los invitados «un discurso desde lo teórico que después no se avanza en la práctica» y que el artículo en cuestión «busca poner un poco más de igualdad, en una Argentina que busca terminar con las desigualdades»

Por el PRO, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina, anticipó: «Nuestra posición como interbloque la vamos a definir entre hoy y mañana». Propuso evaluar un tratamiento diferencial entre jueces y funcionarios judiciales.

Por su parte, Danya Tavela, de Evolución Radical, acotó: «Creo haber entendido, de las expresiones de ustedes, que hay una voluntad clara de dos cosas: generar consenso y ser parte de la solución, entendiendo que ser parte de la solución es avanzar en este esfuerzo colectivo, respetando las normas constitucionales y legales, en el concepto de igualdad ante la imposición, ante un impuesto como este que es de carácter general».

«Partiendo de esto, pensar si en estas lógicas que ustedes plantean se podría avanzar en un camino similar al de la ley anterior que aplicaba solo para los nuevos jueces y funcionarios designados, sobre aumentos que fuesen a darse los próximos meses, recategorizaciones, complementaciones salariales nuevas o nuevos devengamientos de las mismas».

El proyecto de Presupuesto 2023, que incluye este punto, será tratado este martes desde las 12.30 por el plenario de la Cámara baja.