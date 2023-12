Industria textil teme un «industricidio»

El sector carece de puentes con los equipos de Gobierno. Compite fuertemente con los importados y sostiene miles de puestos de trabajo

En la víspera de la asunción de Javier Milei, las empresas textiles, de indumentaria y de calzado expresaron sus dudas y temores sobre el impacto que las primeras medidas del nuevo gobierno tendrán en este sector sensible y protegido de la industria nacional. Sin contactos previos con los equipos técnicos de La Libertad Avanza, las cámaras empresarias desconocieron hasta la conferencia del martes del ministro de Economía Luis Caputo, cuál será el rumbo económico comercial que tomará la administración libertaria.

En las cámaras del rubro coinciden en que la apertura comercial puede hacerse solo si se encara antes una reforma profunda de los factores de competitividad sistémica del país. En este sentido fuentes empresariales consultadas por la prensa especializada enumeraron: rebaja de impuestos, desburocratización, reforma laboral, acceso a dólares para importar insumos, crédito con tasa subsidiada y un “tiempo de adaptación”. “Si eso no ocurre, el fantasma del industricidio de la década menemista reaparece”, advirtieron y recordaron que “esas demandas del sector están atadas a acciones del Estado, que Milei desestima”.

El presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, consideró que la discusión que viene es cómo hacer competitiva a la Argentina, no a un sector en particular. Al frente de la empresa familiar Galfione y Cía, con 150 empleados, planteó: “Compito todos los días con el mundo. El 50% del sector es producto importado o tiene un componente importado. No sé cuántos sectores de la economía compiten así”.

El titular de Pro Tejer consideró que “es un gran mito” que el sector textil sea el más protegido y con ventajas competitivas y desafió: “No tengo problemas que traigan todas las prendas importadas que quieran. Cuando vengan Uniqlo y H & M, van a costar el doble que en Miami. Ya pasó; el problema es la cadena comercial”.

La industria textil generó más de 13.000 puestos de trabajo registrados desde julio de 2020 y viene recuperándose del impacto que tuvo en el sector las medidas de la administración de Mauricio Macri: cierre de más de mil empresas y pérdida de más de 25.000 empleos entre 2016 y 2019. La pandemia profundizó la crisis; pero en un mundo cerrado, las textiles locales abastecieron de barbijos, ambos, toallas y otras prendas al sector de la salud.

El presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano, dijo que la llegada de Milei genera “expectativas favorables” entre las empresas locales que fabrican pullovers y generan 1.500 puestos de trabajo. No obstante, advirtió que “antes que afrontar el libre comercio, hay que mejorar la competitividad con reformas profundas: la impositiva y su peso en la masa salarial; la laboral y el acceso al financiamiento. Si eso se da, el 95% de las pymes va a desarrollar proyectos cajoneados y generará más puestos de trabajo”.