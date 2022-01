El Ministerio de Transporte y Trenes Argentinos Infraestructura firmaron tres memorandos de entendimiento con representantes de la República Popular China, con el propósito de fortalecer vínculos de cooperación y llevar a cabo el análisis para el desarrollo y ejecución del proyecto de modernización de las líneas Belgrano Norte, Sarmiento y Urquiza.

La firma de los convenios estuvo a cargo del ministro de Transporte, Alexis Guerrera, y el titular de Trenes Argentinos Infraestructura y Operaciones Martín Marinucci, junto con representantes de las firmas CRRC Sifang Argentina, Zhao Jinqiang; y de CRIG en Sudamérica, Yi Han.

Al respecto, Guerrera señaló que “este memorando significa un fortalecimiento de los lazos con nuestros socios de China y un paso muy importante para el Plan de Modernización del Transporte, que nos va a permitir electrificar la línea Belgrano Norte y tramos del Sarmiento que todavía son diésel; renovar el Urquiza, seguir extendiendo servicios, incorporar tecnología y material rodante para todas las líneas y los servicios regionales».

«Vamos a poder acelerar el proceso de potenciar nuestros trenes, que son el gran medio de transporte”, destacó el ministro en un comunicado.

En tanto, Marinucci indicó que “éste es un paso muy importante para mejorar la calidad del servicio en todas las líneas que opera Trenes Argentinos. Con este apoyo vamos a poder avanzar mucho más rápido en las obras que nos piden el Presidente y el Ministro Guerrera. Son obras que mejoran la calidad de vida de cientos de miles de pasajeros y pasajeras, tanto actuales como para quienes van a ver al tren llegar a sus localidades, que van a contar con más frecuencias, más servicios, mejores estaciones y mejores unidades, y también son mejores condiciones de trabajo para el equipo de la empresa”.

En primer lugar se rubricó el acuerdo de entendimiento con la empresa China Railway International Group Co. LTD (CRIG) para la modernización del ferrocarril Sarmiento cuyas obras abarcan la rehabilitación de vías 1 y 2 interconexión con subte, la renovación de vías pendientes entre Once-Moreno, Luján-Mercedes y Merlo-Lobos; las obras de acondicionamiento del tendido eléctrico; completar el sistema de señalización pendiente Caballito – Villa Luro; la instalación del anillo fibra óptica Once-Moreno con operación a distancia y un nuevo edificio Control Trenes y talleres centrales en Haedo, entre otras obras.

En segundo lugar se firmó un acuerdo de entendimiento para la modernización y electrificación del ferrocarril Belgrano Norte con la empresa China Railway International Group Co. LTD (CRIG) para analizar la renovación de 94 kilómetros de vías Retiro-Villa Rosa; del señalamiento y telecomunicaciones, distintos entornos de estaciones, la construcción de Pasos a distinto nivel, la adquisición de material rodante y la extensión de cabecera hasta el parque industrial Pilar (15 kilómetros), entre otros proyectos.

Finalmente, se firmó un acuerdo de entendimiento para la modernización del ferrocarril General Urquiza con la empresa CRRC Qingdao Sifang Co. LTD para analizar y realizar las obras de renovación de 60 kilómetros de vías Federico Lacroze – General Lemos; la repotenciación del sistema eléctrico por tercer riel; la intervención de estaciones y entornos; la renovación señalamiento y telecomunicaciones Federico Lacroze – General Lemos; la adquisición de material rodante; la construcción de pasos a distinto nivel y de cerramientos perimetrales.

Además, la empresa CRRC Internacional evaluará la compra de 111 coches para la línea Belgrano Sur, 45 coches para el Sarmiento, 20 para el Tren de la Costa (perteneciente a la línea Mitre), 90 para servicios regionales y de cercanías, rieles, aparatos de vías y tecnología para la operación ferroviaria.

Además de los firmantes estuvieron presentes, por el Ministerio de Transporte, el subsecretario de Gestión Administrativa Julio Roca, y la directora general de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, Carla Graziotti.

Por su parte, participaron también Liu Tao, gerente del Departamento de Marketing de CRRC Qingdao Sifang; José Luis Toloza, Asistente de Gerencia de CRRC Qingdao; Yilin Wang, representante de CRIG en Argentina; Zhipeng Yin, Director Técnico de CRIG en Argentina.