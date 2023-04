Durante marzo todos los costos que no son de materiales o de mano de obra se dispararon más de 30%, cuando en el resto del país subieron apenas 3,8%. El costo Córdoba y la propuesta empresaria de bajarlo a cambio de disminuir los precios de los inmuebles

Por Javier De Pascuale

Construir apenas un metro cuadrado en Córdoba ya cuesta -según los informes oficiales- cerca de 140 mil pesos, con lo cual una mínima vivienda unifamiliar de 70 metros cuadrados exige una erogación cercana a los diez millones de pesos. Eso en un país donde las personas sin vivienda propia llegan al 15% de la población y donde no existe el crédito hipotecario, un verdadero desastre que obtura salidas posibles para millares de inquilinos.

Pero profundicemos en los números. En términos generales, podemos decir que los costos de la construcción en Córdoba no difieren de los que se dan en otras ciudades u otros distritos del país y de hecho la «inflación construcción», o la variación de los costos del metro cuadrado, se ubica tanto en nuestra provincia como en otros lugares referenciales en torno del 100% de aumento anual.

Sin embargo, si miramos con detenimiento los informes que fueron emitidos ayer miércoles por la tarde, tanto desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) como de la dirección de estadísticas de la provincia, salta a la vista un dato llamativo: exceptuando materiales y mano de obra, el resto de los costos de construir (que tienen que ver con la obtención de permisos, el pago de tasas y la contratación de servicios marginales pero necesarios para emprender una obra privada) se dispararon notablemente en Córdoba en los primeros tres meses del año, al punto que treparon casi 45% entre enero y marzo. Casi diríamos una mini hiperinflación en el interior de los costos de la construcción.

Es notable que los mismos servicios y gastos generales de la construcción aumentaran en el Gran Buenos Aires apenas 16,7% en el año, es decir unas décimas menos que el promedio general del aumento del costo de la construcción en el período. Consecuentemente, podemos preguntarnos cuál sería la razón por la cual estos costos burocráticos locales y los servicios asociados a la actividad de construir (que van desde el alquiler de obradores, baños químicos, andamios y hasta la contratación de servicios profesionales), se eleven cerca de 50% en Córdoba mientras que en otras ciudades pasan por poco el tercio de esa cifra.

«Es cierto que en Córdoba las tasas e impuestos, algunos servicios y la parte profesional es más cara que en Buenos Aires, pero se hace difícil convalidar esas cifras«, respondió a la consulta periodística un operador del mercado de constructoras locales, hoy sobrepasadas con la obra pública y con menos negocios en obras privadas, pero con muchos años de trabajo en el sector. «Este año tanto la Provincia como la Municipalidad, en el caso de Córdoba capital, actualizaron fuerte los precios de una infinidad de permisos que hacen falta para mover máquinas, usar la vía pública, y por supuesto construir, y sin dudas sólo esos costos estatales son enormes, pero sobre todo para quienes trabajan vivienda multifamiliar, edificios, no tanto para quien está construyendo una casa«, agregó la fuente.

El tema se analizó en una de las más recientes reuniones de la Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos de Córdoba, cuando en oportunidad de reunirse con el viceintendente Daniel Passerini, durante el mes de marzo, estimaron que el conjunto de esos permisos llega a impactar en 2 puntos en el precio final de los inmuebles puestos a la venta. Por supuesto, la solicitud de los desarrollistas es eliminarlos, con el consiguiente compromiso del sector privado de bajar los precios de venta de inmuebles terminados si es que el municipio cordobés avanzara en el sentido propuesto.

Todo remite al «costo Córdoba», en este caso de la construcción y que sigue siendo una asignatura pendiente para las actuales administraciones o las futuras que vengan.

Síntesis del informe nacional remitido por Indec.

El informe nacional

El nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires correspondiente a marzo de 2023 registró una suba de 4,5% respecto al mes anterior, así como de 101% con respecto a marzo de 2022.

Este resultado surge como consecuencia de un alza de 5,5% en el capítulo “Materiales”; de 3,5% en el capítulo “Mano de obra” y de 3,8% en el capítulo “Gastos generales”. Asimismo, el acumulado de la medición en el año (período enero-marzo) llega a17,2%.

El capítulo “Mano de obra” incorpora los nuevos valores establecidos por el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) firmado en septiembre pasado y aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde marzo de 2023. Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta

en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.

Los números de la provincia.

El informe Córdoba

En marzo el costo de la construcción en Córdoba aumentó 4,74%, exhibiendo una variación interanual de 98,64%, apenas unos puntos menos que en el informe nacional. El valor del metro cuadrado en septiembre fue de 136.273 pesos.

Por capítulos, el informe local describe un alza de 5,2% en los materiales; 2,4% en la mano de obra y de nada menos que 30,7% en el rubro varios. El acumulado enero – marzo marca 18%.

El Índice cordobés ICC- Cba, se aclara, mide las variaciones mensuales que experimenta el costo de construir «una vivienda social tipo», que incluiría la medición de 141 ítems seleccionados previamente para erigir una casa compuesta por cocina-comedor, dos dormitorios y baño. La superficie cubierta es de 50,25 m2, la mampostería de bloque cerámico con revoque grueso y fino, los pisos son de cerámica y el techo de losa. Siempre bajo los supuestos de que la vivienda es construida por un particular (precios con IVA); se construye en la ciudad de Córdoba; la obra comienza y termina en el mismo mes; no se incluye el valor del terreno y se contempla el valor de la contratación a un profesional para que realice el diseño, la dirección de obra y del resto del personal (albañil oficial, medio oficial y peón).

Por supuesto, en el rubro gastos varios se incluyen los valores de los derechos de construcción, como la habilitación municipal y otras tasas relacionadas, honorarios profesionales por proyecto y dirección técnica y las conexiones a servicios requeridos en el proceso de construcción, como agua corriente, energía eléctrica y gas natural, más el consumo de esos servicios durante la construcción.