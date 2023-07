Brasil nos lleva la delantera: ya tiene proyectos de fabricación por más de 13 mil millones de reales. China, su socio en el grupo de países Brics, es la clave

Por Javier De Pascuale

Las ventas de autos híbridos y eléctricos en Argentina han tenido un crecimiento constante en los últimos cinco años. Se trata de un fenómeno global del cual el país no se sustrae y según referentes del mercado automotriz local la tendencia continuará durante 2023.

En las últimas horas, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) dio a conocer el registro de patentamientos de vehículos ecológicos 0km acontecidos durante el primer semestre del año. Las cifras hablan por sí solas.

Durante los primeros seis meses del año, se patentaron un total de 4.672 unidades híbridas y eléctricas, es decir 33,7% más que durante el mismo periodo del 2022 (3.494). En particular, se destaca el aumento de las ventas de los modelos con sistemas motrices híbridos ligeros (MHEV), que crecieron casi un 400% (390,5%).

Sin embargo, el país prácticamente no produce autos ecológicos. De las 21 terminales autorizadas a fabricar vehículos en el país, sólo tres empresas producen autos 100% eléctricos. Todas fabrican autos pequeños, de dos plazas, para uso urbano o incluso para lugares cerrados como el movimiento dentro de un gran predio o una fábrica de gran superficie. El Volt se fabrica en Córdoba y tiene capacidad para dos pasajeros en todas sus versiones. El Sero Electric es otro de los primeros modelos eléctricos nacionales, fabricado en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, en la provincia de San Luis la marca Coradir fabrica el Tito, único eléctrico de cuatro plazas aunque de volumen chico como sus primos hermanos Volt y Sero.

Fuera de esas realidades marginales a la gran producción automotriz argentina, no se conocen proyectos de envergadura que estén trabajando las grandes plantas nacionales para sostener y ganar el futuro mercado nacional de automóviles ecológicos, ni mucho menos el futuro mercado regional.

Sin embargo, sí es el caso de Brasil, donde son varias las compañías de origen chino que se están asentando y desarrollando planes concretos de producción y exportación a gran escala de estos vehículos amigables con el medio ambiente, lo cual no deja de preocupar para quienes tienen el foco puesto en el sostenimiento de una industria automotriz nacional generadora de varios puntos del Producto Interno Bruto.

«China puede tener una gran influencia en este sector de los vehículos eléctricos en Brasil, país en el que están empezando a expandirse y en el que, por ser el mayor mercado automovilístico de América Latina, el segmento de los vehículos eléctricos tiene un gran margen de crecimiento», afirmó el pasado viernes un cable de la agencia china de noticias Xinhua.

El dato se conoció en un seminario por internet recientemente organizado por el Consejo Empresarial Brasil-China (CEBC) y titulado «El mercado de vehículos eléctricos en China y los impactos para Brasil», donde los expertos que expusieron hablaron de la gran influencia oriental en el mayor mercado automotriz sudamericano, para que «Brasil vuelva a ser el gran exportador de vehículos de América Latina«.

«En Brasil todavía es difícil ver vehículos eléctricos en la calle, no llegan a ser el 0,6 por ciento de las nuevas matriculaciones, pero la buena noticia es que el número viene creciendo en los últimos años. Aumentaron 41% entre 2021 y 2022, sumando los híbridos», afirmó el director de contenido e investigación del CEBC, Tulio Cariello.

En el primer semestre de 2023 se matricularon 34.000 vehículos eléctricos en Brasil, 58% más que en los primeros seis meses de 2022.

La mayoría de estos vehículos eléctricos que llegan a Brasil son chinos, gracias a las distintas montadoras chinas que en los últimos años se instalaron en el país sudamericano, como las fabricantes BYD y Great Wall Motors (GWM), que tienen Brasil como pieza clave de su estrategia de internacionalización.

«La importación de vehículos eléctricos y electrificados es el primer paso para que el consumidor brasileño conozca este producto y las nuevas tecnologías», explicó a la agencia china Xinhua Rodrigo Teixeira, vicepresidente comercial de Comexport, la mayor empresa comercial brasileña, responsable de traer a Brasil más de un tercio de los vehículos eléctricos ya fabricados que llegan al país.

Según él, la comercializadora prevé importar más de 50.000 vehículos electrificados este año, y los coches chinos son una gran parte de esa flota. «La expectativa es que el proceso exponencial de electrificación de la flota brasileña para los próximos años sea liderado por las empresas chinas», agregó.

Para Teixeira, Brasil debe aprovechar el impulso de las empresas chinas de vehículos eléctricos para transformar y modernizar la industria automovilística. «La producción nacional de vehículos eléctricos puede dar un nuevo aliento al sector automovilístico brasileño para retomar su papel de exportador a los países vecinos«, comentó. Por supuesto, la Argentina en primer lugar.

Por su parte, el gerente de ESG (Gobierno ambiental, social y corporativo) de GWM y representante de la Asociación Brasileña de Vehículos Eléctricos, Thiago Sugahara, remarcó el salto que está dando el mercado de vehículos eléctricos en Brasil, donde hace 10 años las ventas de vehículos electrificados (eléctricos o plug-in) no llegaban a 1.000 unidades, mientras que para este año se espera que sean 75.000.

«La tendencia es que el mercado de vehículos eléctricos se duplique cada dos años en Brasil», dijo Sugahara. La entrada de nuevos actores, principalmente chinos, ofrece una mayor variedad de productos, lo que puede estimular este mercado, especialmente en los grandes centros urbanos. Al mismo tiempo, la cadena de servicios relacionados con la electromovilidad empieza a estructurarse, destacó.

Según él, «los nuevos actores chinos llegan para instalar la producción local, construir una base sólida en Brasil y conquistar el mercado brasileño«. No se aclaró aunque quedó tácita la idea de extenderlo al mercado regional.

En este sentido, BYD y GWM ya han anunciado inversiones en el país por un total de unos 13.000 millones de reales (2.750 millones de dólares) que se desembolsarán a lo largo de varios años para la construcción o ampliación de fábricas.

El plan de GWM Brasil es utilizar la producción local como plataforma de exportación de vehículos eléctricos a América Latina.

Según los participantes en el evento, Brasil tiene muchos elementos competitivos para insertarse globalmente en la cadena del vehículo eléctrico, pero se necesita mayor previsibilidad y que el Gobierno dé señales de que hay interés en invertir en el sector.

La cifra mencionada deja afuera a la Argentina del futuro mercado regional de autos eléctricos e híbridos, con lo cual se abre el interrogante sobre la sustentabilidad futura de las plantas automotrices asentadas hoy en el país y responsables de un conjunto de inversiones anunciadas en los últimos dos años por más de 4.500 millones de dólares. Muy pocos de esos dólares estuvieron orientados a construir la capacidad productiva futura de automóviles ecológicos..

Este periodista recuerda que en una de las últimas visitas a Córdoba del presidente de Volkswagen Argentina, Marcellus Puig, con motivo de la inauguración de la planta de fabricación de las nuevas cajas de cambio MQ 200 Evo, a fines de 2021, la prensa local lo consultó precisamente sobre la sustentabilidad futura de una planta que produce insumos sólo utilizados por automóviles a combustión, ya que los eléctricos no llevan caja de cambios. «Estamos tranquilos con ese tema», afirmó Puig en la oportunidad, «es cierto que la tendencia global lleva hacia allá e incluso la Argentina se dispone a restringir la producción futura de autos a combustión, pero el mercado global de estos vehículos sigue siendo muy grande», explico, para finalizar con la frase de que «los mercados que se nos cierren serán suplantados por otros». Hoy, a un año y medio de aquella frase, no estaríamos tan seguros de que así vaya a ser.