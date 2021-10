El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, aseguró hoy: “la recuperación económica es real, se siente en la calle y también en las fábricas”. El sindicalisla consideró que «cada día» aumentan los puestos de trabajo después de «un año y medio muy difícil» como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

«Cada día aumentan un poco más los puestos de trabajo y eso marca que la recuperación económica es una realidad que se ve y ya se siente en la calle, en las fábricas. El sector de la metalmecánica está andando muy bien, al igual que la producción de maquinarias agrícolas y otros como los ensambladores de notebooks», destacó Caló en declaraciones radiales.

En ese sentido, el dirigente sindical indicó que la empresa «Technit corta más chapa que en 2019» y estimó que ese es un indicador positivo sobre la recuperación que se verifica en la actividad industrial del país.

«Ese es mi punto de partida para saber que la industria está andando bien. Es algo que me lo dijo Paolo Rocca -CEO de Techint- en el Día de la Industria. Fíjense en el turismo, que estuvo parado casi un año y medio parado y está levantando, como los gastronómicos y los hoteleros. Es algo que se vio en el último fin de semana largo», apuntó.

El titular de la UOM consideró además que el repunte de la economía permitirá que «la gente no esté tan enojada y se sienta un poco más contenta después de haber estado encerrada durante tantos meses».

Con respecto a los resultados adversos que cosechó el Frente de Todos (FdT) en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre, Caló sostuvo que el oficialismo «perdió la elección porque la gente votó muy enojada», y cuando eso sucede «la culpa la tiene el gobierno» de turno.

En ese sentido, el dirigente gremial se refirió a los posibles resultados de las legislativas y se mostró confiado: «Tengo fe en que vamos a ganar las elecciones de noviembre. Si no la ganamos, la vamos a empatar como mínimo porque estoy seguro de que el FdT mejorará su caudal de votos con respecto al resultado de las PASO”, subrayó.

El sindicalista fustigo a los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) al señalar que “lo primero que quieren hacer es sacar los derechos laborales y eso es porque ellos no trabajaron nunca”.

“No saben lo que es levantarse a las 4 de la mañana, tomar el colectivo, ir a la fábrica, cumplir con la producción y que no podes llegar tarde. No tienen ni idea”, criticó.

En otra parte de la entrevista radial, Caló explicó las razones por las que el movimiento obrero realiza una marcha para conmemorar el el Día de la Lealtad el 18, mientras el FdT impulsa una convocatoria que se realizará el domingo 17.

“Nosotros tenemos decidido hacer la marcha el lunes 18 porque entendimos que el domingo 17 es el Día de la Madre y los trabajadores quieren estar con su familia”, argumentó en relación a la manifestación que se hará frente al monumento al Trabajo, ubicado en Paseo Colón e Independencia, en el Bajo porteño.

“El trabajador quiere participar de la marcha que hacemos porque quiere demostrar que está de acuerdo con lo que está haciendo el FdT. Las dos convocatorias son importantes», remarcó Caló.