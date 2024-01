Anticipan que la inflación seguirá alta en enero e incluso, febrero

Para José María Rinaldi, todavía falta que se exprese la magnitud de la devaluación de Milei en el índice de precios al consumidor

Por Javier De Pascuale

El economista José María Rinaldi anticipó que la inflación seguirá en niveles altos durante enero e incluso, febrero. Descartó que haya hacia el futuro próximo alguna tendencia a la baja en el índice de precios al consumidor y evaluó que el programa económico que está llevando adelante el Gobierno de Javier Milei “no tiene antecedentes en el mundo”, al tiempo que “no hay evidencia empírica” de éxito, desde 1930 en adelante, de un plan semejante.

¿A quién corresponde la responsabilidad por la inflación de diciembre?

La responsabilidad del índice inflacionario de diciembre corresponde al actual gobierno y tiene que ver con la devaluación del 118%, como los índices anteriores, de dos dígitos también, son responsabilidad del gobierno anterior, que hacía un diagnóstico de la inflación no muy distinto al actual.

¿Por qué lo dice?

Porque aquellos índices fueron también por la devaluación, en ese caso del 22%, decidida por el ex Gobierno el 14 de agosto. Lo que realmente fue la receta para el fracaso, ya que después (Sergio) Massa no tuvo destino. Yo no sé quién fue el asesor económico de esa medida, porque si uno conoce un poco de historia económica sabe que la devaluación de (Axel) Kicillof de enero de 2014 se llevó puesto a Cristina (Fernández); como la devaluación post paso de Macri se lo llevó puesto.

¿La inflación no fue por la emisión monetaria?

El principal componente de la inflación no fue ni el déficit ni el exceso de monedas. Esa cantarela repetitiva del Fondo Monetario Internacional, de Washington, del diagnóstico monetario fiscalista es obvio que no es la causa de inflación. La causa son los sectores monopólicos y oligopólicos, que ponen los precios que quieren. Si no, ¿cómo se explica ahora que habiendo tenido una devaluación del 118% los precios se hayan multiplicado por tres, por cuatro, por tres veces y media, en ramas específicas que son las más concentradas? No hay que ser muy brillante económicamente para saber que el problema no está ahí.

Algunos economistas dicen que la inflación no terminó de expresar la magnitud de la devaluación y que el índice de enero o el de febrero seguirán expresándola. ¿Es así?

Sí, siempre tiene un delay para que el problema se mida en la inflación y que se termine de expresar en la dinámica de los precios relativos, entre los cuales está el salario. Todavía no impactó el tarifazo en todos los precios de la economía. Y cuando suceda, particularmente en los salarios, va a haber otra devaluación. Es decir que ahora nos van a decir mirá la inflación que hubo y yo ya perdí lo que gané con la devaluación… Estoy hablando por supuesto de los sectores hegemónicos…

¿Cuándo podría suceder eso?

Con la temporada escolar, cuando se note que se duplican los precios de la escolaridad, de los útiles escolares. Porque también allí juegan los sectores concentrados. Ojo que además hay un riesgo de espiralización de la inflación, es decir que se retroalimenta. Ya lo hemos vivido en la Argentina y fue lo que evitó el Plan Austral. La experiencia es apropiada porque hoy tenemos niveles similares a los previos de la puesta en marcha de ese plan, que creó un mecanismo de desindexación de esa inercia inflacionaria a través del famoso desagio.

El Gobierno confía en que hacia abril o mayo ingresen los dólares de la cosecha y que para ese momento la inflación debería descender, ¿será así?

¿Pero cómo va a bajar la inflación si siguen liberando la cancha a todos los monopolios, los oligopolios? ¿Qué pasó cuando ganó Milei? No es que asumió, sino que ganó y al otro día subieron las naftas. Llegaron al 70%, al 100% porque vino para hacer desaparecer los mecanismos de regulación que tiene que tener el Estado sobre la economía. Si vos eliminás todas las leyes regulatorias, ¿quién te va a frenar los aumentos? Yo me levanto y pongo el precio que quiero porque soy (Paolo) Rocca y porque manejo todo el aluminio, el acero. Lo mismo si yo tuviera una cervecería y si somos dos haciendo lo mismo, llamamos a la otra embotelladora y nos ponemos de acuerdo en subir el precio de la cerveza.

¿Lo que estamos viviendo hoy en la Argentina ya se ha vivido en el mundo en algún momento?

No. No hay antecedentes. No hay evidencia empírica desde 1930 hasta acá de un anarcocapitalismo en ningún país del mundo, ni en el más subdesarrollado ni en el más desarrollado. Yo siempre sostengo y digo bueno, si queremos ser súper capitalistas podríamos compararnos con Estados Unidos. Nos parecemos mucho económicamente con Estados Unidos, porque tenemos el mismo índice de Gini, o sea la desigualdad distributiva es la misma; la concentración de la riqueza es muy similar… Pero ellos tienen mecanismos regulatorios. Por ejemplo, si en Estados Unidos se hubiera querido hacer lo que se hizo acá que fue la fusión de la telefónica más grande con el servicio de internet más grande, no se hubiera permitido, porque se forma un monopolio muy grave. Lo plantea Jonathan Tepper en el libro El mito del capitalismo.

Bueno, el último acuerdo de todas las petroleras cuando subieron sus precios al mismo porcentaje e incluso al mismo precio, ¿no es un delito?

Ahora no, por supuesto. Van a desaparecer todas esas leyes, todas las regulaciones. ¿Qué mecanismos regulatorios quedan? Allí la responsabilidad no la tiene el gobierno anterior, sino diríamos los tres kirchnerismos. Nunca eliminaron la Ley de Entidades Financiera de la dictadura; nunca repusieron la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes, la Junta Nacional de la Yerba, parte de aquellos organismos que eliminó (Domingo Cavallo) en 1991, en 1992, con con los decretos de desregulación.