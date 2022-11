El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, destacó hoy que el programa Precios Justos se basa en un «acuerdo voluntario» que permitirá mantener estables los precios de casi 1.800 productos durante cuatro meses y sostuvo que, si bien «no es lo que va a resolver la inflación», es «parte de un proceso» en ese sentido.

En ese marco, subrayó que Precios Justos «es un elemento más de una política» y expresó que «ojalá la política macroeconómica se articule con todas las medidas necesarias para que haya superávits gemelos, comercial y fiscal» y, así, se empiece a transitar «ese camino».

En declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM750, Funes de Rioja afirmó que «la industria es víctima de la inflación como cualquier otro sector de la población» y consideró que «verdaderamente estamos en niveles de inflación muy preocupantes para todos».

«Nosotros hemos apoyado las políticas de acuerdos de precios. Esto se remonta a Precios Cuidados, allá por 2012, 2013. En la versión actual, Precios Justos, la negociación se abrió entre la Secretaría de Comercio y las empresas, y hay un acuerdo marco y ajustes que todavía seguramente hay que hacer, depende de cada empresa», explicó el dirigente de la UIA.

En este punto, remarcó que el programa Precios Justos «no es un congelamiento sino un acuerdo voluntario que implica no mover los precios por cuatro meses» de casi 1.800 productos de primera necesidad.

«Esto no es lo que va a resolver la inflación; esto es parte de un proceso donde hay cuestiones macroeconómicas, como la administración eficiente del gasto fiscal y tener en cuenta que no se puede gastar más de lo que se genera ni presionar más fiscalmente al sector formal de la economía», planteó el titular de la UIA.

Además, indicó que, «cuando la economía es imprevisible, se suma el problema internacional, la logística aumenta porque aumenta el combustible».

Por otro lado, sostuvo que «hay toda una cadena de distribución que se va agregando, en el canal moderno de supermercados», y añadió que «el resto son negocios de proximidad, hay 300.000 puntos de venta de alimentos y bebidas en el país».

«Entonces obviamente hay otros factores que inciden» en la inflación, consideró Funes de Rioja.