La Federación Agraria reclamó beneficios adicionales para los afectados por la sequía

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, entregó este martes un petitorio al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, en el cual la entidad solicita un «salvataje» para los pequeños y medianos productores afectados por la sequía.

«Necesitamos respuesta urgente con respecto al salvataje, que es lo primordial para que el productor pueda seguir en la actividad«, dijo Achetoni en diálogo con la prensa tras la reunión.

En este sentido, detalló que «el salvataje» solicitado consiste «en un dinero que se aportaría por hectárea, hasta 300 hectáreas«.

«En el caso de la pampa húmeda, $150.000 por hectárea a todo productor que esté en emergencia y desastre. En el caso de la ganadería y de los tambos, es hasta 300 animales y $100.000 por cabeza de ganado y para las economías regionales, $300.000 por hectárea», puntualizó.

«Año a año venimos viendo que 5.000 productores salen del circuito productivo. Si no hay salvataje, estamos estimando que este año puede haber una desaparición masiva que lamentablemente puede rondar una cifra mucho mayor de 30.000 productores«, advirtió Achetoni, para quien los anuncios de ayuda realizados por el Gobierno para productores afectados por la sequía, como también la puesta en marcha del dólar agro, que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales, «es muy insuficiente y está hecho a la medida de un productor que no está en problemas, que tiene buena carpeta, buena espalda, buena estructura y no hacia el pequeño y mediano productor».