Pronokal, la dieta de los famosos que suma cada vez más adeptos

Llegada desde España hace varios años, se instaló en nuestro país con el fin de ofrecer un asesoramiento multidisciplinario para abordar la obesidad y el sobrepeso desde diferentes

ámbitos: médico, nutricional, de actividad física y de apoyo emocional

Pronokal, el tratamiento personalizado para bajar de peso que nació en España en 2004 creada por Pronokal Group y se instaló en el país hace unos años, suma cada vez más adeptos.

Conocida en Argentina como “la dieta de los famosos”, este método suma cada día mayor espacio en un mercado interesado en sentirse bien y verse con una figura atractiva.

“El método Pronokal es un tratamiento personalizado para bajar de peso. Se basa en una dieta normo-proteinada es decir, se consume la cantidad de proteínas que el paciente necesita”, explicó a Comercio y Justicia Juan Tortellá, médico especialista en medicina familiar y prescriptor del método Pronokal.

Este método pone a disposición del paciente un asesoramiento multidisciplinar para abordar la obesidad y el sobrepeso desde diferentes ámbitos: médico, nutricional, en actividad física y apoyo emocional. Así, el paciente cuenta con un equipo formado por distintos especialistas donde se encuentran médicos especialmente formados para ello, dietistas-nutricionistas, técnicos en actividad física y expertos en coaching.

La iniciativa propone un tratamiento médico estandarizado (siempre en manos de profesionales de la salud) que logra hacer bajar entre siete y 12 kilogramos por mes.

“Se baja muy rápido y se mantiene mucho en el tiempo, mientras se siga un buen control”, acotó el facultativo.

El tratamiento, que fue aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés), la Unión Europea y el Ministerio de Salud Pública argentino, surgió tras los resultados de un estudio clínico realizado en España, llamado Prokal, en el que durante dos años se analizó a un grupo de pacientes que seguían este método y, como grupo de control, a personas que hacían una dieta hipocalórica común. Según este estudio, Pronokal tuvo el doble de descenso de peso y mejor mantenimiento en el tiempo que la dieta común.

Pronokal prioriza el consumo de proteína, y lo consigue proporcionándole al paciente unos sobres que contienen 15 gramos de proteína (proveniente del huevo, de la leche, de la soja y de granos), cuatro gramos de grasa y dos de carbohidratos. Con ellos se preparan batidos, sopas o incluso recetas sólidas como postres o budines.

“No son compuestos químicos raros, no son comida de astronautas. No tienen ansiolíticos, no tienen medicamentos. Lo que hacés es darle cantidad y calidad al paciente, de las proteínas que querés darle”, explicó Tortellá.

Lo que consiguen estas proteínas es que, en 24 ó 48 horas, se logra “bajar al mínimo la cantidad de glúcidos que tenemos en el cuerpo y se empiezan a disminuir los niveles de insulina”, comentó Tortellá, en tanto que agregó que en una dieta hipocalórica común este proceso puede llevar entre diez y 15 días.

El profesional aclaró que este método debe realizarse siempre bajo control médico, porque no cualquier persona puede someterse a este tratamiento y es necesario descartar problemas de salud que impidan realizarlo o interacción con medicamentos que la persona esté tomando, entre otras contraindicaciones.

Pronokal se basa en tres fases, que se calculan para cada paciente y se rigen por el peso a bajar, no por tiempo. En la primera fase, para la pérdida rápida de peso, se baja 80% del peso que el paciente busca bajar.

En la segunda fase, de adaptación fisiológica, se pierde el 20% restante y se comienza a trabajar en la reeducación de hábitos del paciente. Luego hay una etapa de seguimiento, a dos años, en la que nutricionistas y psicólogos van controlando que el paciente continúe con buenos hábitos para mantener lo logrado.

Entre otras ventajas secundarias pero no menos importantes que el descenso de peso, estudios recientes publicados en revistas científicas demuestran que la dieta cetogénica, desarrollada según las bases metodológicas de Pronokal Group, además de producir una rápida y eficaz pérdida de peso, reduce la ansiedad por comer o beber alcohol, mejora la actividad física y la calidad del sueño, aumentando el bienestar psicológico, el deseo sexual y la calidad de vida de los pacientes en tratamiento.

El apodo de esta dieta comenzó a sonar con más fuerza tras varios casos de éxito entre personalidades de la farándula, conductores de programas de radio y TV, productores teatrales y hasta personalidades del mundo político.

Vale destacar que en el ámbito mundial, Pronokal Group lleva a cabo distintas actividades que van más allá del desarrollo y comercialización de sus tratamientos, como el desarrollo de estudios científicos cuyo objetivo es evaluar la tolerabilidad, seguridad y eficacia de los programas de pérdida de peso en distintos perfiles de paciente.

Su participación habitual en congresos médicos y foros científicos, así como la puesta en marcha de actividades tanto científicas como para la población, son otras de las actividades que la compañía realiza para generar una mayor sensibilización social y analizar los avances científicos en el ámbito del sobrepeso y la obesidad.