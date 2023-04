Según acreditó la investigación de la Oficina del Comisionado de Información (ICO), más de un millón de niños usaron la red social en 2020, a pesar de que sus propias reglas no permiten que generen cuentas

La plataforma china TikTok fue multada con 15,9 millones de dólares por el organismo de control de datos del Reino Unido, por no proteger la privacidad de menores de 13 años.

Según acreditó la investigación de la Oficina del Comisionado de Información (ICO), más de un millón de niños usaron la red social en 2020, a pesar de que sus propias reglas no permiten que generen cuentas.

La Ley de Protección de Datos del Reino Unido establece que las organizaciones que usan información personal cuando ofrecen servicios a menores de 13 años deben contar con el consentimiento de sus padres o tutores.

“Hay leyes que garantizan que nuestros hijos estén tan seguros en el mundo digital como en el físico. TikTok no cumplió esas leyes”, dijo el Comisario de Información, John Edwards, citado por la BBC.

Según el funcionario, infantes de menos de 13 años obtuvieron acceso indebido a la plataforma, que recopiló y utilizó sus datos personales.

“TikTok debería haberlo sabido. TikTok debería haberlo hecho mejor. Nuestra multa refleja el grave impacto que sus fallos pueden haber tenido”, precisó Edwards.

Un portavoz de TikTok declaró a la BBC que el equipo de seguridad de la firma, integrado por 40 mil personas, “trabaja día y noche para ayudar a mantener la plataforma segura”.

“Aunque no estamos de acuerdo con la decisión de la ICO, que se refiere a mayo de 2018 – julio de 2020, nos complace que la multa anunciada se haya reducido a menos de la mitad de la cantidad propuesta el año pasado. Seguiremos revisando la decisión y estamos considerando los próximos pasos”, afirmó.

La sanción se dictó después de que el Gobierno británico prohibiera, en marzo pasado, la instalación de TikTok en los móviles oficiales por razones de seguridad.

La Administración del conservador de Rishi Suank señaló que la medida se aplicó teniendo en cuenta que los celulares oficiales pueden contener información sensible. No obstante, no afecta a los teléfonos personales de los miembros del Ejecutivo.

Con esa decisión, el Reino Unido se sumó a otros países -entre ellos, EEUU y Canadá- que vetaron a TikTok, cuya propiedad está en manos de la compañía china ByteDance, en los dispositivos corporativos de sus empleados.

Por lo pronto, TikTok niega que facilite el acceso del régimen chino a los datos de sus usuarios.