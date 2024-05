Islas Caimán, el paraíso tropical más exclusivo del Caribe

Las islas, dotadas de aguas cristalinas, playas de arena blanca, riqueza cultural y gastronómica, prometen una escapada inolvidable

Ubicadas a 480 millas al sur de Miami, en la tranquilidad del Caribe occidental, Islas Caimán, se han convertido en el destino ideal para viajeros exigentes, buceadores, recién casados ​​y familias, entre otros.

Mundialmente reconocidas por sus idílicas playas, sofisticación y diversidad, estas tres pequeñas islas paradisíacas, Gran Caimán,Caimán Brac y Pequeño Caimán, ofrecen espectaculares oportunidades recreativas que se complementan por la calidez y hospitalidad de su gente y la impecabilidad de su infraestructura general.

El idioma más hablado es el inglés por lo que resulta fácil comunicarse y pasear tranquilamente por el destino.

Dentro de su oferta de playas espectaculares, se destaca la Seven Mile Beach, un extenso tramo de suave arena blanca bañada por aguas turquesas donde se concentra la mayoría de cadenas hoteleras de alta gama, pero también para los amantes de la tranquilidad y la privacidad, hay playas más aisladas como Smith’s Cove, cuya fisionomía roza la perfección.

Para los amantes del buceo y el snorkel, las aguas claras y cálidas albergan vibrantes arrecifes de coral y una abundante diversidad marina que lo convierte en uno de los mejores destinos del mundo para la práctica del submarinismo.

Por su parte, el lugar ofrece también la experiencia mágica de apreciar la bioluminiscencia en el mar a través de paseos nocturnos en kayak o en barco, la cual representa una verdadera maravilla natural.

Además, el destino se caracteriza por la excursión imperdible para todo visitante a la Stingray City, una piscina natural de poca profundidad ubicada en medio del mar donde se puede interactuar de cerca con decenas de mantarrayas.

Si estas actividades son insuficientes, los turistas más activos pueden también incursionar en el senderismo y/o la exploración de cuevas, como el Mastic Trail, un circuito de trekking donde es posible descubrir lo más auténtico de la flora y fauna autóctona de la isla; y las impresionantes formaciones rocosas de las Cuevas de Cristal.

Asimismo, entre otros atractivos del lugar resaltan sus eventos culturales como el colorido Carnaval de Batabanó o la emocionante Semana de los Piratas, festivales que celebran el patrimonio de las islas con música, danza y tradiciones; además de sus delicias culinarias inspiradas en una deliciosa mezcla de sabores caribeños e influencias internacionales.

Hoteles de lujo

En cuanto a hospedaje, Islas Caimán ostenta las propiedades más lujosas del Caribe, pero también hay una variedad de opciones que se adaptan a las necesidades de sus visitantes como villas y casas de huéspedes ideales para familias numerosas; apartamentos y condominios que son más comunes cerca de las zonas cosmopolitas de Gran Caimán, la capital del país, e infinidad de hoteles de diversa categoría.

Dentro de estos últimos, se destacan los siguientes que abrieron o abrirán en estos últimos meses: Vida Cayman Islands (Un hotel boutique de lujo con 18 bungalows ubicado en el Parque Nacional Barkers en Gran Caimán); Hotel Indigo Cayman Islands (Un hotel de 282 habitaciones ubicado a lo largo de Seven Mile Beach con comodidades de lujo y conceptos gastronómicos de clase mundial cuya inauguración está prevista para la primavera de 2024); Kailani, a Curio Collection by Hilton Hotel (Ubicado a lo largo del paseo marítimo de George Town y ofrece desde estudios hasta suites de tres dormitorios); y Grand Hyatt Grand Cayman Hotel & Residences (Con 351 habitaciones ubicada en Pageant Beach en George Town).

Finalmente, la isla cuenta con un nutrido calendario de eventos que incluye, por ejemplo el Carnaval Batabano y la Cayman Artweek que tienen lugar durante los meses de mayo, el Festival musical fuera de este mundo (Out of This World Music Fest), una experiencia de entretenimiento en vivo para aquellos que aman la cultura antillana que se llevará a cabo en Camana Bay el sábado 1 de junio de 2024; y el Flowers Sea Swim, el evento deportivo emblemático de Gran Caimán previsto para este 15 de Junio que acoge a casi mil nadadores.

Para obtener más información sobre las Islas Caimán, visitcaimanislands.com .