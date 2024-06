La coparticipación a Córdoba subió y cortó una racha negativa de ocho meses

Alcanzó en mayo $425.939,5 millones, 367,5% más que un año atrás. El incremento, muy superior a la inflación, se produjo a partir de los vencimientos del impuesto a las Ganancias. En la Provincia relativizaron el aumento y fueron cautos sobre la evolución futura de los envíos. En rigor, la recesión persistente no augura una pronta mejora de los ingresos. La UEPC debate la nueva paritaria

Por Alfredo Flury



Los envíos automáticos de la Nación a la Provincia de Córdoba alcanzaron en mayo 425.939,5 millones de pesos y fueron, así, 367,5% superiores a los registrados en igual mes del año pasado.

La cifra -a la que tuvo Comercio y Justicia y fue publicada por el Ministerio de Economía- quebró así una racha de ocho meses de caída real consecutiva, esto es respecto a la inflación.

En este caso, la suba nominal se situaría en torno a 80 o 90 puntos por encima de la evolución de los precios minoristas que en mayo mostró una nueva desaceleración respecto a meses anteriores. El dato oficial recién se informará en dos semanas.

El sorpresivo aumento de los envíos nacionales tuvo que ver con vencimientos extraordinarios del impuesto a las Ganancias a las empresas, cuyo aporte es clave para la coparticipación.

“Hubo una suba coyuntural de Ganancias que resultó fundamental para el resultado final”, admitió a este medio una fuente del Ejecutivo.

Sucede que Ganancias explica prácticamente la mitad de todos los giros nacionales a las provincias, lo que origina las quejas por la caída en esos envíos a raíz de la decisión del ex ministro Sergio Massa de prácticamente eliminar la cuarta categoría del tributo, antes del final de su mandato.

Esa medida determinó una drástica caída de la coparticipación que sumada a la baja del IVA por el fuerte recesión que atraviesa el país y que de hecho neutralizó la alta inflación de los primeros meses de la gestión de Javier Milei sobre la facturación de las empresas, derivó en una baja progresiva de los giros nacionales a Córdoba hasta tocar un piso de 28% de caída real en marzo, baja que si bien se mantuvo, fue algo menor en abril.

En Finanzas son cautos a la hora de proyectar un eventual cambio de tendencia de la coparticipación a partir del dato de mayo.

“Nada hace suponer que los envíos mejoren en lo inmediato. En todo caso, habrá que ver qué pasa con la Ley Bases y el paquete fiscal”, indicó un informante.

Particularmente, la referencia es a los cambios en el impuesto a las Ganancias que revierten en parte las modificaciones aplicadas por Massa y que mejorarían los ingresos por esa vía a las provincias. De todas maneras, el aumento no neutralizaría la merma que generó el cambio dispuesto por Massa y votado por Ley.

La coparticipación a Córdoba representa seis de cada 10 pesos que le ingresan a la Provincia.

Por lo demás, habrá que ver cuál es la evolución de los recursos propios que hasta ahora venían exhibiendo caídas reales menores a los envíos nacionales.

Se prevé que los números de Finanzas se conocerán esta semana.

Paritarias

La recuperación de la coparticipación en mayo, más allá de las causas específicas, inyectan oxígeno a las finanzas provinciales en un momento clave de la gestión de Martín Llaryora.

Los fondos que se utilizarán para equilibrar la dinámica del gasto -párrafo aparte para el “apagón” estadístico que lleva a desconocer, a seis meses de mandato, cuál es la evolución de la ejecución presupuestaria desde que asumió la actual gestión-, también se usarán para cubrir la exigencia de las partidas salariales.

En ese contexto, el gremio docente de la UEPC iniciará en los próximos días la discusión salarial para los meses siguientes. Si bien la idea del Gobierno es replicar el aumento ya otorgado al resto de los gremios estatales, el sindicato docente probablemente vaya por una mejora respecto a los acuerdos logrados por el SEP y los demás gremios, ahora con un incremento real de la coparticipación luego de ocho meses de baja consecutiva.

La idea de la UEPC es recuperar no sólo la cláusula gatillo que rigió durante la gestión de Juan Schiaretti respecto de la inflación, sino recuperar la caída del salario real desde diciembre a esta parte, cuando los sueldos estatales crecieron la mitad de la inflación y en línea con la recaudación, más un plus no remunerativo como complemento para mejorar los ingresos.