Por Rosana Guerra

Un motorhome (MH) solar estará presente en la décima edición de Expotrónica, los próximos días 15 y 16, para visibilizar los beneficios y alcances de esta energía renovable y desmitificar el prejuicio de que sólo sirve para luces o casas de campo sin acceso a la red eléctrica.

Si bien el minibús se desplaza con su motor a combustión a diésel, todo el equipamiento se alimenta por paneles y baterías de día, mientras que de noche se alimenta sólo de baterías, con posibilidad de recibir carga directa de una red o usando la red para cargar las baterías. En un día nublado, las baterías continúan recibiendo carga aunque con menos potencia. “Mientras el MH está en movimiento de día, los paneles pueden cargar también o puede usar las baterías para mantener equipos funcionando, como la heladera. De noche, si está estacionado, con las baterías se sigue manteniendo el funcionamiento de los equipos”, explica Daniel Gatica, dueño de este minibús, en diálogo con Comercio y Justicia.

El MH solar tiene tres paneles de 280W en el techo, tamaño que necesita el inversor para funcionar y cargar adecuadamente las baterías. Cabe señalar que existe la previsión de agregar un cuarto panel para que durante el día pueda tener más producción solar y menos uso de baterías. Con él se podrá aprovechar más la energía del sol en horas del día.

Sistemas solares off grid

El equipo también tiene un inversor off grid de 3kW, que es el cerebro del sistema solar que controla todo su funcionamiento, es decir los paneles, las baterías, los consumos y la red eléctrica disponible.

En el mercado hay dos tecnologías en sistemas solares: el on grid, que funciona como apoyo de la red eléctrica y su única función es producir ahorro de energía eléctrica, pero si se corta ésta, el equipo se apaga; es decir que aporta la energía del sol y ayuda a disminuir el consumo de energía de la red. “En cambio la tecnología off grid puede o no usar la red eléctrica, admite colocarle baterías y es la que necesita un MH para poder desplazarse sin depender de la red eléctrica”, compara Gatica, quien además es ingeniero mecánico y empresario de una empresa de instalaciones solares.

El costo de un sistema off grid en el mercado es de unos 700 mil pesos finales, IVA incluido, y el costo de instalación depende de las características de la obra -pero se calcula en alrededor de 20% o 30% del costo de la instalación del equipo-.

El MH también dispone de cuatro baterías de 6V-245Ah, suficientes para una noche de autonomía de invierno, considerando uso de una heladera con freezer, luces led, computadora, sistema de sonido y cargadores; y durante el día pudiendo usar, además, un aire acondicionado frío-calor, horno eléctrico, pava eléctrica (no todo en simultáneo) con electrodomésticos sean de alta eficiencia.

Los paneles tienen una vida útil de 20 años y al cabo de ese tiempo bajan su eficiencia a 80%. “Son a base de silicio de vidrio y reciclables, así como el marco de aluminio, es decir que tienen valor de venta como scrap”, precisa Gatica. Una limitación de los paneles es que pueden disminuir su vida útil por caída de granizo.

“Las baterías de plomo ácido, con o sin mantenimiento, tienen una vida útil entre 2 y 5 años dependiendo del uso y se pueden vender como baterías usadas”, cuenta el ingeniero. Las baterías de litio tienen una vida útil de más de 10 años y es la nueva gama de baterías en el mercado para autos eléctricos porque favorecen la economía circular. “Si bien la inversión inicial para adquirirla es mayor, dividido el valor por sus años de vida útil, el costo es menor que el de las baterías tradicionales”, compara el empresario.

En cuanto al mantenimiento, es importante que los paneles solares estén limpios de restos de aves o de tierra porque la suciedad disminuye su eficiencia. “En el caso de baterías libres de mantenimiento, son las selladas pero si se ponen baterías de ciclo profundo y tienen el electrolito de agua destilada hay que revisarlo una vez por mes y completar para que tenga buen nivel”, detalla Gatica.

El viaje a Colombia

La historia de este MH solar surgió como parte del cambio en el estilo de vida de Gatica y su familia después de la pandemia de covid-19. El joven fundó la empresa Exsei SA en 2008 junto a su compañero de secundaria Luciano Marqués.

“La disminución de trabajo en la pandemia nos llevó a capacitarnos y a comenzar a ofrecer sistemas solares de generación de energía eléctrica para todo tipo de clientes y nada mejor para ello que vivir la experiencia en carne propia de ser un usuario solar. En el verano de 2021 instalé un sistema de paneles solares en mi casa, con muy buenos resultados”, cuenta.

El esfuerzo por mantener la empresa a flote durante más de un año y medio, los llevó a plantearse la posibilidad de realizar un viaje largo en MH a Colombia, como para compensar con una suerte de año sabático la sobre dedicación de los últimos años.

“Con la ayuda de mi amigo Ariel Guzmán, que ya estaba embarcado en un proyecto similar, encontramos en agosto de 2021 un minibús Marcopolo, modelo Volare W8, del año 2005, de 23 asientos, que ya había visto terminados su días como transporte de pasajeros y llevaba un tiempo parado pero estaba en buenas condiciones. Salimos a darle una vuelta y cuando miré su patente supe que era para nosotros: empieza con EXF y automáticamente lo asocié a «EXSEI» y «FAMILIA»”, cuenta entusiasmado.

El 21 de agosto de 2021 tenía el colectivo estacionado en la puerta de su casa y un año después tiene una versión del MH que si bien no es la definitiva, ya es operativa para hacer algunos viajes. “Hoy le falta principalmente el tema del sistema de agua, poner tanques, bomba y calefón, mientras seguimos pensando en 2023 hacer ese gran viaje, tal cual aprendimos de otros a quienes seguimos como inspiración”, finaliza Daniel.