Medicina traslacional: Conicet Córdoba suma unidades asociadas en los hospitales Privado y de Niños

Investigadores trabajarán para aplicar ciencia básica a la resolución de problemas médicos cotidianos dentro de los centros de salud. Así lo anunció Mónica Balzarini en su asunción frente al organismo científico

Por Carolina Klepp

La ingeniera agrónoma Mónica Balzarini acaba de asumir la conducción del Conicet Córdoba por dos años, hasta el jueves pasado era la vicedirectora. Su sueño: “Poder promover e incidir en la definición de políticas de estado en ciencia y tecnología para el bienestar social. Que se entienda que muchas cosas que estamos haciendo son y deben ser políticas de estado”.

Y define: “Percibo la ciencia como un patrimonio nacional, quiero trabajar para acompañar el desarrollo de políticas de Estado para la ciencia, la tecnología y la innovación; y en ese accionar estoy abierta a la red público-privada. Para mi hace falta mixtura, no vaivenes que van de extremo a extremo que nos hacen mal, nos hace falta avanzar, no retroceder con lo que tenemos”.

Así lo resume a Comercio y Justicia esta investigadora principal del Conicet en la Facultad de Ciencias Agropecuarias (UNC), que integra el Grupo vinculado a la Unidad de Fitopatología y Modelización Agrícola (INTA – Conicet). Además, es especialista en Estadística y Ciencia de Datos para investigaciones en agricultura y en ambiente.

Durante su asunción, celebró la reciente conformación de dos “unidades asociadas” a Conicet Córdoba que trabajan en materia de salud. Funcionarán en los hospitales Privado y de Niños, con investigadores y becarios del Conicet. Puntualmente avanzarán en medicina traslacional que es la que aplica la ciencia básica a la resolución de problemas médicos cotidianos. En algunos de los casos con células madres y con enfermedades cardiovasculares.



– ¿De qué se tratan las nuevas unidades asociadas con foco en la medicina traslacional?



– Hace unos años se constituyeron los núcleos de investigación en salud que están formados por investigadores Conicet que se encuentran en hospitales investigando sobre alguna temática en particular. Son núcleos que el Conicet los reconoció como lugar de trabajo, hay becarios. Ahora, desde diciembre, se aprobó que varios de esos núcleos, 12 en el país de los cuales dos son de Córdoba, pasen a constituirse como Unidades Asociadas del Conicet, esto significa que trabajan de la misma manera que una Unidad Ejecutora excepto que el presupuesto no es del Estado sino de las unidades de salud o de los hospitales donde estén insertas.



De los dos de Conicet Córdoba, uno está asociado al Instituto Universitario de Ciencias Biomédicas de Córdoba (Iucbc) vinculado al Hospital Privado, y la otra unidad está en el Hospital de Niños de la Provincia. La idea es trabajar en medicina traslacional que sería estar investigando problemas que surgen en el hospital y respuestas de investigación que vuelven al hospital y se van retroalimentando.



Las investigaciones se tendrían que nutrir de datos y de experiencias del hospital y el hospital se tendría que nutrir de las respuestas de la investigación que puede ser básica, que se realiza en esa Unidad Asociada que de hecho están inmersas en esos hospitales. De esta manera, está involucrado el sector privado y el gubernamental. Nos encanta la idea de que existan estas unidades asociadas, es una posibilidad de seguir desarrollando investigación de calidad con aportes de otros sectores que no sean el Estado Nacional.

Cabe aclarar que Conicet paga el salario de los investigadores y a los becarios les paga Nación, también pueden existir otros investigadores que los paguen los hospitales. Es una mixtura de fondos para apoyar esa investigación.