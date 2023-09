Susana Medina, titular de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), destacó logros y desafíos de la entidad, que cumplió 30 años y la meta de avanzar en sentencias con perspectiva de género. También celebró la actitud inspiradora de las jugadoras de la selección española de fútbol, que demostró que las jóvenes “ya no toleran conductas abusivas”

Por Carolina Klepp

La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), entidad pionera en temas de género en Argentina, acaba de cumplir 30 años. Actualmente, reúne casi 1.300 socias y socios en todo el país cuyo objetivo es promover y defender los derechos humanos de las mujeres.

En ese marco, la presidente Susana Medina dialogó con Comercio y Justicia, sobre los logros y los desafíos que hoy atraviesan a la entidad. Además, adelantó las novedades del Encuentro nacional que reunirá, a partir de este jueves, a más de 400 juezas enfocadas en avanzar con el dictado de sentencias con perspectiva de género.

“En estos 30 años de AMJA hubo un fortalecimiento en temas de género, nos sentimos felices de que el legado de Carmen Argibay continúe. Si miramos para adelante, faltan muchas cosas por hacer y en eso estamos trabajando para continuar esta tarea de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres y, sobre todo, lograr la igualdad de género hacia adentro de los poderes judiciales”, afirmó Medina, quien además preside el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.



– ¿Qué destaca de la trayectoria de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) en 30 años de historia?



– Hubo un crecimiento en número de miembros y esto se dio en todo el país, y creció cada integrante en sus carreras judiciales.

Afortunadamente en estos 30 años, no sólo creció la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina sino muchas otras asociaciones y grupos feministas, no sólo en el país sino en el mundo. Muchos movimientos como el Me too surgieron también. ¿Cuál es la diferencia entre todos esos movimientos y el nuestro? Que nosotras somos juezas, tenemos un plus en la responsabilidad de interpretar la ley, los tratados de derechos humanos de las mujeres, y somos quienes decidimos en casos concretos que después pueden servir de base, de precedente, para otras sentencias en otros lugares del mundo.



Los tratados internacionales de derechos humanos no sólo rigen en Argentina sino en todos los países que han adherido a estos tratados. Tenemos una doble responsabilidad quienes ejercemos la judicatura, por nosotros mismos y por los demás.



– En breve juezas de todo el país se reúnen en Mendoza, ¿cuál es el foco de este XXX Encuentro Nacional de AMJA que empieza el jueves?



– El Congreso que vamos a hacer en Mendoza -los días 7, 8 y 9 de septiembre– ya tiene más de 400 inscriptas y también vienen juezas de otros países de Latinoamérica. Vienen de Ecuador, Colombia, Perú, México, Guatemala, Chile, Uruguay y Paraguay, eso nos interpela y nos inspira para seguir trabajando y ser faro no solo en Argentina sino en América, como lo hemos sido durante muchos años.



En el encuentro habrá conversatorios y talleres, todos con temas muy sensibles. En los talleres vamos a analizar sentencias con perspectivas de género, hemos recibido muchísimas sentencias de toda América. Hay un comité de selección que está integrado por juezas de Mendoza, lideradas por la ministra de la Corte Suprema de Mendoza, Teresa Day.

En los conversatorios vamos a intercambiar las buenas prácticas que tenemos en los distintos tribunales.



Para este encuentro del 30 aniversario vienen la presidente de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces (IAWJ, por sus siglas en inglés), Binta Nyako de Nigeria, y la presidenta electa, Mina Sougrati, de Marruecos. Hacen un viaje larguísimo solo para estar tres noches con nosotras en Mendoza. Eso habla del compromiso inclaudicable con la lucha por los derechos humanos de las mujeres de quienes hoy lideran este movimiento internacional que tiene más de 4.000 socias en más de 100 países.



– La cuestión de género gana terreno a nivel global, recientemente con la postura de la selección femenina de fútbol de España tras el comportamiento del hoy suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué opina al respecto?



– El comportamiento de las mujeres de la selección de fútbol española creo que fue correcto, el de no tolerar y hacer visible ese no tolerar ante los ojos del mundo. Fue un comportamiento abusivo el de este señor, fuera de todo protocolo, y ellas reaccionaron así, denunciando, y eso hay que verlo en profundidad, porque son chicas jóvenes y eso habla del cambio de mentalidad. Las jóvenes ya no toleran estas conductas impropias y abusivas por parte de los hombres. Ellas lo hicieron visible y son muy inspiradoras para el resto de las mujeres jóvenes del mundo. No hay que seguir tolerando estas prácticas.



Celebración

El 1 de septiembre se llevó a cabo en la provincia de Misiones uno de los festejos del 30 aniversario de AMJA. El evento contó con la presencia de los ministros del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Cristina Irene Leiva y Jorge Antonio Rojas, así como también de magistrados y funcionarios representantes de los distintos fueros.

Durante el encuentro se recordó que “la sociedad argentina espera que para cubrir la vacante existente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación se designe a una mujer dentro de sus miembros”.



Además, se reflexionó sobre la importancia de que cada magistrado o funcionario aplique la perspectiva de género a la hora resolver los casos que llegan a los juzgados. Se expusieron experiencias en conflictos judiciales concretos, donde se pudieron detectar prácticas culturales que ponen en desigualdad a las mujeres las que deben ser revisadas.

“Necesitamos trabajar fuertemente en un cambio cultural, ya que en los últimos 30 años se han dictado más de 50 leyes con perspectiva de género. Las herramientas legales, convencionales y constitucionales están, lo que corresponde en esta etapa es incorporar la conciencia social, afianzada desde la educación”, concluyó la jueza Leiva.

Juzgar con perspectiva de género

Bajo el título “Juzgando con perspectiva de género”, a lo largo de tres jornadas magistradas de Argentina participarán de paneles y talleres sobre casos en los que la construcción de prácticas culturales debe ser revisada para incorporar una perspectiva en la que las desigualdades de género sean contempladas.

El XXX Encuentro Nacional de AMJA comenzará este jueves en Mendoza, a partir de las 10, con la participación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Dalmiro Garay Cuelli, la delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina en la provincia de Mendoza, Teresa Day, la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, María del Carmen Battaini, la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, la presidenta electa de la IAWJ, Mina Sougrati, y la presidenta de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, Susana Medina.



El primer panel desarrollará el tema central del encuentro: “Juzgando con perspectiva de género, compartiendo buenas prácticas” y estará a cargo de Camila Banfi, Adriana García Nieto, Emilia Valle y Rita Verónica Saldaña, con la coordinación de Cristina Irene Leiva.

En tanto que, en la segunda jornada, participarán magistradas y funcionarias de otros países de Latinoamérica que plantearán experiencias y derecho comparado. Se prevé la participación de Hilda González Neyra (Colombia), Carolina Llanes (Paraguay), Yeni Alvarado Teni (Guatemala), Mónica Guicho (México), Rocío Córdova (Ecuador), Janet Tello Gillardi (Perú) y Doris Morales (Uruguay).



El programa completo se encuentra en el sitio oficial https://amja.org.ar/xxx-encuentro-nacional-2023/