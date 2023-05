Por Sergio Castelli * y María Florencia Rodriguez **

En época de campaña electoral los candidatos de los diferentes partidos políticos suelen hacer uso de cualquier tipo de recurso para llamar la atención de los ciudadanos y lograr hacerse con un voto más para llegar a su meta política.

En estos días le toco a Javier Milei, diputado nacional por el partido La Libertad Avanza y candidato presidencial, quien en sus actos de campaña de cara a las elecciones nacionales de 2023 suele abrir con canciones conocidas por su energía y por contener en sus letras alguna referencia a sus dichos cotidianos.

Últimamente el legislador se encontraba utilizando el famoso hit de la banda de rock alternativo Bersuit Vergarabat, “Se viene”, cuyos compositores son Víctor Alberto Verenzuela García, guitarrista del grupo, junto con Gustavo Cordera, ex vocalista y que fuera lanzado en el año 1998 en el cuarto disco de la banda, llamado “Libertinaje”.

El tema fue un ícono porque en sus versos se habla de que “se viene el estallido”, frase que estaba directamente ligada a la crisis de fines de los ’90 y principios de los 2000 y que con la escalada del descontento social llegaría a su punto cúlmine con los acontecimientos de 2001.

Verenzuela García, mediante carta documento, intimo a Milei para que “cese inmediatamente el uso indebido de su composición musical, en relación a la promoción, difusión, o cualquier otro uso partidario y/o político sin la debida autorización escrita y expresa, generando un agravio personal y su consecuente daño económico.”

El músico adujo que, además, es “irónico que un espacio político cuyas caras más visibles se llenan la boca de la palabra ‘libertad’ y la utilizan como un latiguillo vacío, desvirtuando su profundo significado, pisoteen la libertad de otros, de no permitir ni autorizar el uso político de mi obra artística, y pasen por encima de la propiedad privada que tanto declaman defender”.

Esta situación no es nueva para el candidato a presidente libertario, ya que en septiembre de 2021, la histórica banda de rock nacional La Renga, realizo un comunicado a través de sus redes sociales, despegándose del político, que por entonces utilizaba en sus actos, tanto de apertura como de cierre, la mítica canción “Panic Show”, expresando en un comunicado que publicó la banda en su cuenta oficial: “Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio. Un seguidor de nuestra banda jamás haría eso. Entre nosotros existen lazos u sentimientos, no queremos tener un disfrazado de amigo hablando de la libertad”.

De acuerdo a la normativa vigente, ley Nº 11723 de propiedad intelectual en su artículo 30 se expresa que los autores de obras literarias, dramáticas, dramático-musicales y musicales gozan del derecho exclusivo de autorizar, inciso A: la recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras (…), además en su artículo 56 segundo párrafo se expone que el intérprete de una obra musical está facultado para oponerse a la divulgación de su interpretación, cuando la reproducción de la misma pueda producir grave e injusto perjuicio a sus intereses artísticos.

En este caso, y de acuerdo con el compositor, es valido el reclamo realizado solicitando que Milei cese de usar su obra sin su expresa autorización, ya que además de la protección que le brinda el derecho de autor de permitir o prohibir a terceros el uso o reproducción de la misma, cuenta con el derecho constitucional que protege la libertad de elección y expresión de una ideología política.

En este sentido cabe recordar la importancia que posee todo el sistema jurídico en la protección de aquellos bienes que son pilares básicos para convivencia en sociedad, como son la libertad y propiedad privada, por encima de cualquier investidura y banderas políticas.