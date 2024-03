Bitcoin llevó la electricidad a los países del Sur global

Por Joakim Book * para HumanProgress.org (EEUU)

La energía es vida. Para que el mundo y sus habitantes vivan mejor -más libres, más ricos, más seguros y más cómodos- se necesita más energía. No hay países ricos con poca energía ni países pobres con mucha energía.

“La energía es la única moneda universal; es necesaria para hacer cualquier cosa”, en palabras icónicas del teórico de la energía canadiense-checo Vaclav Smil.

En un informe de octubre de 2023 para la Alianza para una Ciudadanía Responsable sobre cómo llevar la electricidad a los 800 millones de personas más pobres del mundo, Robert Bryce, autor de A Question of Power: Electricity and the Wealth of Nations, lo resume así: “La electricidad es importante porque es el último asesino de la pobreza. Se mire por donde se mire, a medida que ha aumentado el uso de la electricidad, también lo ha hecho el crecimiento económico. Tener electricidad no garantiza la riqueza. Pero su ausencia casi siempre significa pobreza. De hecho, la electricidad y el crecimiento económico van de la mano”.

Para suministrar electricidad a la demanda a muchas de esas personas, especialmente en el Sur Global, las redes deben construirse en primer lugar y luego tener suficiente capacidad adicional para aumentar la producción cuando sea necesario. Para ello hay que construir en exceso, lo que es caro y un despilfarro, y muchos de los consumidores del Sur Global son pobres.

Sumándose a los problemas están las terribles instituciones formales de los derechos de propiedad y el Estado del Derecho en muchos países africanos, y el panorama de vuelve familiar: la corrupción y los derechos de propiedad volubles hacen que las inversiones extranjeras a largo plazo sean prácticamente imposibles; la pobreza de la población hace que el poder adquisitivo local sea bajo y, por lo general, no merezca la pena correr el riesgo de invertir.

Lo que queda es la lenta caridad y la burocrática ayuda gubernamental al desarrollo, que adolecen de terribles incentivos, falta de propiedad y se topan con su propio tipo de corrupción interesada.

En «Stranded», una larga lectura para Bitcoin Magazine, Alex Gladstein, de la Human Rights Foundation, relató así de parte de su viaje por las redes eléctricas del África Subsahariana: “África sigue siendo en gran medida incapaz de aprovechar estos recursos naturales para su crecimiento económico. Puede que un río la atraviese, pero el desarrollo humano de la región ha dependido penosamente de la caridad o de costosos préstamos extranjeros”.

Un suministro estable de electricidad requiere un exceso de construcción; un exceso de construcción requiere derechos de propiedad estables y consumidores suficientemente ricos entre los que repartir los costos y recuperar financieramente la inversión a lo largo del tiempo. Estas condiciones son poco frecuentes. Por lo tanto, la capacidad de generación de electricidad no se construirá en primer lugar, y la mayor parte de África quedará a oscuras cuando se ponga el sol.

Gladstein informó que una pequeña central hidroeléctrica situada en las estribaciones del monte Mulanje, en Malawi, a pesar de haber sido construida y financiada por el gobierno escocés, sigue suministrando electricidad a precios exorbitantes -unos 90 céntimos por kilovatio hora- y que la mayor parte de su capacidad de generación se desperdicia.

¿Qué pasaría si existiera un usuario de electricidad, un consumidor de último recurso, que pudiera recoger cualquier exceso de electricidad y desconectarse en un momento si la población necesitara esa energía para la luz, la calefacción y la cocina? Un consumidor que pudiera ubicarse junto a las centrales eléctricas y evitar así tener que construir kilómetros de líneas de transmisión.

Con ese tipo de consumidor de apoyo -que garantizaría ingresos al absorber cualquier exceso de generación, incluso antes de que se conectaran los hogares locales- la viabilidad financiera de las centrales eléctricas podría hacer que la construcción se llevara a cabo. Se amortizaría enseguida, independientemente de las transmisiones o de la renta disponible de los consumidores cercanos.

De ser así, podríamos arrancar una red eléctrica en las zonas más pobres del mundo donde ni el capitalismo, ni la planificación central, ni el trabajador de la caridad ni el industrial han conseguido llegar. Ese consumidor de último recurso podría acelerar la electrificación de los más pobres del mundo y monetizar su capacidad de recuperación energética. Eso es lo que Gladstein fue a investigar: la floreciente industria de mineros de bitcoin que electrifica el continente.

Mineros

África está acostumbrada a grandes empresas que excavan en busca de minerales. Los mineros de bitcoin que surgen por todo el continente son diferentes. No necesitan mover grandes cantidades de tierra ni contaminan los ríos cercanos. Funcionan haciendo funcionar máquinas que adivinan grandes números, que es el método criptográfico que asegura bitcoin y confirma sus bloques de transacciones. Todo lo que necesitan para funcionar es electricidad y conexión a Internet.

Al ubicarse y construir junto a la generación de electricidad, los mineros de bitcoin eliminan algunos de los principales obstáculos para llevar energía a los mil millones de personas más pobres del mundo. En la zona rural de Malawi que visitó Gladstein no había ningún lugar donde descargar la costosa energía hidráulica ni financiación para conectar más hogares o construir líneas de transmisión a zonas urbanas lejanas. “El exceso de electricidad no se podía vender, así que las centrales eléctricas construyeron máquinas que existían únicamente para chupar la energía no utilizada”, escribió.

Los mineros de bitcoins se encuentran en una carrera competitiva mundial para desbloquear parches de energía no utilizada en todas partes, así que llegó Gridless, un minero de bitcoins sin conexión a la red con instalaciones en Kenia y Malawi. Cualquier exceso de generación de energía en estas regiones es ahora consumido cómodamente por las máquinas de minería de la empresa, que recibe su parte de beneficios directamente en un monedero bitcoin de su propio control, sin bancos ni gobiernos que bloqueen o retrasen los pagos internacionales, y sin devaluaciones sorpresivas de la moneda por parte de los gobiernos que socaven su poder adquisitivo.

Sin ayudas, sin gobiernos, sin caridad; sólo bitcoiners en busca de beneficios tratando de absorber energía infrautilizada.

Gladstein observó: “Una noche, durante mi visita a Bondo, C.L. me pidió que me detuviera al atardecer para observar las colinas que nos rodeaban: las luces se estaban encendiendo en todas las estribaciones del monte Mulanje. Era un espectáculo impresionante y asombroso pensar que Bitcoin está contribuyendo a ello al convertir la energía desperdiciada en progreso humano. A menudo, los críticos consideran que Bitcoin es un derroche de energía. Pero en Bondo, como en tantos otros lugares del mundo, está clarísimo que si no estás minando Bitcoin estás malgastando energía. Lo que antes era un escollo es ahora una oportunidad”.

Durante décadas, nuestra mentalidad de planificación centralizada nos hizo “ayudar” al Sur Global dirigiendo recursos hacia allí, construyendo cosas que pensábamos que los africanos necesitaban, enviando dinero a líderes (en su mayoría) corruptos con la esperanza de que se levantaran escuelas o se impulsara el crecimiento económico.

Despilfarramos miles de millones en proyectos bienintencionados de organizaciones no gubernamentales.

Incluso para un comentarista de energía tan astuto y serio como Bryce, ni una sola vez en su informe de 40 páginas sobre cómo electrificar el Sur Global se le ocurrió que los mineros de bitcoin –las mismas personas que están encendiendo las luces de los más pobres del mundo– podrían desempeñar un papel crucial para lograrlo. “Es tan contraintuitivo y, sin embargo, una vez que lo ves, tan obvio”, dice Gladstein, y plantea que no serán las Naciones Unidas ni los ricos filántropos quienes electrifiquen África, sino “una red de software de código abierto, sin inventor conocido” ni control de empresas ni de gobiernos.

(*) Investigador, escritor y editor especializado en mercados financieros.