Qué pasará con las criptomonedas en Argentina en la era de Milei

En el marco de la visita de una comitiva de El Salvador denominada “Team Bitcoin”, especialistas en la materia opinaron sobre el impacto en el mercado cripto a partir de la asunción de Javier Milei a la presidencia de la Argentina

A partir del encuentro entre el presidente electo de Argentina, Javier Milei y la visita diplomática de una delegación de El Salvador, enviada por el presidente Nayib Bukele denominada “Team Bitcoin El Salvador”, y liderada por el inversor Max Keiser, especialistas opinan sobre el impacto de la nueva gestión en las criptomonedas.

Cabe mencionar que Milei ha sido muy crítico respecto del manejo del dinero en Argentina, señalando la necesidad de recuperar “la propiedad del dinero” e incluso cuestionar el papel del banco central argentino. Si bien, no mencionó abiertamente la adopción de Bitcoin (BTC) como en El Salvador, sí ha mostrado una buena recepción por las acciones de Nayib Bukele.

La noticia ha generado altas expectativas en la industria, dado que el encuentro entre ambos mandatarios se da en pleno rally alcista de las criptomonedas, con un Bukele que anunció su intención de buscar la reelección como presidente de El Salvador, mientras goza de una popularidad del 70%. En tanto, Milei es visto con buenos ojos por los mercados globales para que Argentina comience – paulatinamente – una recuperación económica de un país que, en la actualidad, presenta una la inflación interanual calculada por el IPC que asciende a 142,7%

La CEO de CryptoMarket exchange pionera de Latam, María Fernanda Juppet, indicó que “la victoria de Javier Milei en Argentina se convierte en un elemento positivo para el mundo cripto a juzgar por su simpatía hacia el sector, especialmente por las propuestas del ahora presidente electo sobre el mundo financiero. Sin embargo, aunque existen buenos augurios sobre el futuro de las criptomonedas en Argentina, todavía permanecen muchas dudas sobre cómo se llegará a ese punto, especialmente al revisar y considerar su programa de gobierno en materia económica. Entonces si bien las expectativas son auspiciosas debemos también observar el comportamiento, los anuncios y las acciones tras la asunción de Javier Milei”.

“A pesar de que Javier Milei ha manifestado un significativo respaldo hacia el Bitcoin, no existe confirmación alguna si contemplaría la inclusión de esta criptomoneda dentro de las reservas de Argentina. Es importante reconocer que el nuevo presidente de la nación está manteniendo una relación estrecha con el FMI, entidad que históricamente ha mostrado reservas hacia las criptomonedas. No obstante, no se descarta esta posibilidad, considerando que la idea ha sido tema de discusión en los últimos meses. Agregando a esto, se espera un ‘bull run’ en los próximos meses, el cual podría beneficiar a Argentina si decide unirse al mundo cripto como lo hizo El Salvador”, afirmó Ramiro Raposo, VP de Growth de Bitwage – compañía líder y pionera en pago de honorarios en criptomonedas.

Consultado por las reacciones del mercado cripto, Guillermo Escudero, gerente de alianzas estratégicas globales de CryptoMarket indicó que “si lo relacionamos con el mercado cripto estimamos que los tipos de cambio seguirán al alza, pero recordemos que el Banco Central argentino (BCRA) tiene una política de Crawling Peg que afecta desde ya al mercado cambiario y los cambios cotizantes, incluido el dólar cripto. El Crawling Peg es una subida progresiva y controlada de la divisa, que evita grandes saltos en la cotización, en donde se define un cambio flotante con un piso y un techo; y el BCRA interviene comprando o vendiendo cuando el tipo de cambio pase estos limite: y a esto se le suma que hubo fuertes controles en el mercado informal lo que generó que los tipos de cambio se hallan contenido en los últimos tres meses”.

Por su parte Tulio Núñez, general counsel de Koibanx, en un reciente webinar denominado “Innovación Financiera 3:0”, que dictó la compañía a más de 50 representantes de organizaciones del ecosistema financiero afirmó “En El Salvador la tokenización y transacciones mediante blockchain, en la cual nuestra empresa Koibanx estuvo involucrada en el proceso, han permitido una forma innovadora de conectar sistemas tradicionales con la tecnología emergente de la Web 3.0. Esta medida fue un paso significativo hacia la innovación de los bancos tradicionales. Creemos firmemente que la colaboración con instituciones financieras es uno de los enfoques más efectivos para lograr un alcance significativamente mayor en los niveles de inclusión financiera”.